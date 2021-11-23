Собянин выделил более 800 млн рублей на бесплатное такси для врачей

В октябре правительство Москвы сообщило о планах выделить в 2022 г. 4 млрд руб. на обеспечение жителей города лекарствами от коронавируса и 3 млрд руб. на стимулирующие выплаты и оплату отпусков медработникам, которые лечат больных COVID-19. При этом в 2021 г. на борьбу с коронавирусом было предусмотрено в бюджете более 10 млрд руб. Также в зависимости от эпидемиологической обстановки департаменту выделяют дополнительные деньги из бюджета. Небольшая часть средств была получена из резервного фонда Москвы.