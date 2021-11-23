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Собянин выделил более 800 млн рублей на бесплатное такси для врачей

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 866,3 млн руб. на бесплатные поездки врачей на такси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Бесплатная перевозка медработников на такси для забора анализов и оказания помощи на дому организована в Москве с мая 2020 г. «За прошедшие полтора года в среднем задействовано 500 транспортных средств ежедневно, услугами которых пользуются сотрудники свыше 100 городских поликлиник и больниц. Организатором перевозок, осуществлявшим взаимодействие с таксомоторными компаниями, является ГУП "Московский метрополитен"», — говорится в сообщении пресс-службы.

В октябре правительство Москвы сообщило о планах выделить в 2022 г. 4 млрд руб. на обеспечение жителей города лекарствами от коронавируса и 3 млрд руб. на стимулирующие выплаты и оплату отпусков медработникам, которые лечат больных COVID-19. При этом в 2021 г. на борьбу с коронавирусом было предусмотрено в бюджете более 10 млрд руб. Также в зависимости от эпидемиологической обстановки департаменту выделяют дополнительные деньги из бюджета. Небольшая часть средств была получена из резервного фонда Москвы.

В конце сентября Собянин ввел стимулирующие выплаты для медиков, которые привлекают людей к вакцинации или ревакцинации от коронавируса сверх плана. За одного вакцинированного в возрасте 18-60 лет врачи получат по 200 руб., за привитого старше 60 лет — 400 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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