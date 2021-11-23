Собянин выделил более 800 млн рублей на бесплатное такси для врачей
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 866,3 млн руб. на бесплатные поездки врачей на такси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.
Бесплатная перевозка медработников на такси для забора анализов и оказания помощи на дому организована в Москве с мая 2020 г. «За прошедшие полтора года в среднем задействовано 500 транспортных средств ежедневно, услугами которых пользуются сотрудники свыше 100 городских поликлиник и больниц. Организатором перевозок, осуществлявшим взаимодействие с таксомоторными компаниями, является ГУП "Московский метрополитен"», — говорится в сообщении пресс-службы.
В октябре правительство Москвы сообщило о планах выделить в 2022 г. 4 млрд руб. на обеспечение жителей города лекарствами от коронавируса и 3 млрд руб. на стимулирующие выплаты и оплату отпусков медработникам, которые лечат больных COVID-19. При этом в 2021 г. на борьбу с коронавирусом было предусмотрено в бюджете более 10 млрд руб. Также в зависимости от эпидемиологической обстановки департаменту выделяют дополнительные деньги из бюджета. Небольшая часть средств была получена из резервного фонда Москвы.
В конце сентября Собянин ввел стимулирующие выплаты для медиков, которые привлекают людей к вакцинации или ревакцинации от коронавируса сверх плана. За одного вакцинированного в возрасте 18-60 лет врачи получат по 200 руб., за привитого старше 60 лет — 400 руб.