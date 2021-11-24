Пресс-конференция Владимира Путина пройдет до Нового года
Пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет до Нового года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сегодня «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что она может состояться во второй половине декабря, вероятно, 23 декабря — в день дальней авиации ВКС России.
На вопрос, может ли пресс-конференция пройти 23 декабря, Песков ответил: «Как в эту, так и в другие тоже рассматривается. До Нового года пресс-конференция состоится».
Ранее Песков говорил, что итоговая пресс-конференция президента планируется в декабре. В Кремле готовятся к ее проведению в очном формате.
В прошлом году пресс-конференция президента проходила тоже в четверг, 17 декабря. Она прошла в новом формате: пресс-конференцию совместили с прямой линией президента, которая была отменена из-за пандемии коронавируса. Часть журналистов перед пресс-конференцией прошли карантин, поэтому смогли задавать вопросы Путину, сидя вместе с ним в Ново-Огареве. Остальные представители СМИ задавали вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли на Красной Пресне. Также в нескольких регионах были созданы специальные площадки для местных СМИ.