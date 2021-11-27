Горняки рассказали о долгом ожидании помощи после аварии на шахте «Листвяжная»
На место аварии на шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек, никто не приезжал в течение полутора часов, в том числе спасатели. Эвакуацией шахтеров сначала занимались их коллеги, они спасли четырех человек с шахтного ствола, рассказал спецкорреспонденту РБК в Кемеровской области машинист Сергей Жуланов.
По словам другого машиниста, Артема Симона, он с коллегой находился неподалеку от шахты, когда оттуда пошел дым.
«Напарник на себе парня из первой смены выносил. Увидели без сознания парня и потащили его в гору. Навстречу еще четверо с включенными самоспасателями. Падали на колени, потому что воздуха не хватало», — рассказал он.
Одноразовый самоспасатель рассчитан на 300 минут, при движении — 120 минут, уточнил машинист. При этом, по его словам, самоспасатели работали всего по 10 минут.
Авария на шахте «Листвяжная» произошла в 08:51 по местному времени (04:51 мск), а до 11:00 (07:00 мск) к шахтному стволу прибыл только один шахтовый медработник, добавил Симон. Затем приехали первые машины скорой помощи, к этому моменту люди лежали без сознания. Кроме того, на место выехали пожарные, но это было «бессмысленно», так как в шахту нельзя было зайти.
Тела еще пяти погибших при аварии на шахте в Кузбассе подняты на поверхность, сообщили 27 ноября ТАСС в пресс-службе МЧС. Всего после ЧП спасатели подняли тела 11 погибших, включая трех горноспасателей.
Задымление на шахте в Кемеровской области произошло рано утром 25 ноября. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Второе уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Обвинение предъявлено пяти фигурантам дела: директору шахты, его первому заместителю, начальнику участка и двум инспекторам, которые выдали акты о проверке штрека, фактически его не осмотрев. Все обвиняемые арестованы.
Компания СДС, которой принадлежит шахта «Листвяжная», выплатит по 2 млн руб. семьям погибших в аварии и купит им жилье, сообщил президент холдинга СДС, председатель совета директоров «СДС-угля» Михаил Федяев.