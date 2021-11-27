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Горняки рассказали о долгом ожидании помощи после аварии на шахте «Листвяжная»

Ведомости

На место аварии на шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек, никто не приезжал в течение полутора часов, в том числе спасатели. Эвакуацией шахтеров сначала занимались их коллеги, они спасли четырех человек с шахтного ствола, рассказал спецкорреспонденту РБК в Кемеровской области машинист Сергей Жуланов.

По словам другого машиниста, Артема Симона, он с коллегой находился неподалеку от шахты, когда оттуда пошел дым. 

«Напарник на себе парня из первой смены выносил. Увидели без сознания парня и потащили его в гору. Навстречу еще четверо с включенными самоспасателями. Падали на колени, потому что воздуха не хватало», — рассказал он.

Одноразовый самоспасатель рассчитан на 300 минут, при движении — 120 минут, уточнил машинист. При этом, по его словам, самоспасатели работали всего по 10 минут.

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Авария на шахте «Листвяжная» произошла в 08:51 по местному времени (04:51 мск), а до 11:00 (07:00 мск) к шахтному стволу прибыл только один шахтовый медработник, добавил Симон. Затем приехали первые машины скорой помощи, к этому моменту люди лежали без сознания. Кроме того, на место выехали пожарные, но это было «бессмысленно», так как в шахту нельзя было зайти.

Тела еще пяти погибших при аварии на шахте в Кузбассе подняты на поверхность, сообщили 27 ноября ТАСС в пресс-службе МЧС. Всего после ЧП спасатели подняли тела 11 погибших, включая трех горноспасателей. 

Задымление на шахте в Кемеровской области произошло рано утром 25 ноября. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Второе уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Обвинение предъявлено пяти фигурантам дела: директору шахты, его первому заместителю, начальнику участка и двум инспекторам, которые выдали акты о проверке штрека, фактически его не осмотрев. Все обвиняемые арестованы.

Компания СДС, которой принадлежит шахта «Листвяжная», выплатит по 2 млн руб. семьям погибших в аварии и купит им жилье, сообщил президент холдинга СДС, председатель совета директоров «СДС-угля» Михаил Федяев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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