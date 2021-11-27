Горняки рассказали о долгом ожидании помощи после аварии на шахте «Листвяжная»

Авария на шахте «Листвяжная» произошла в 08:51 по местному времени (04:51 мск), а до 11:00 (07:00 мск) к шахтному стволу прибыл только один шахтовый медработник, добавил Симон. Затем приехали первые машины скорой помощи, к этому моменту люди лежали без сознания. Кроме того, на место выехали пожарные, но это было «бессмысленно», так как в шахту нельзя было зайти.