Месси получил седьмой «Золотой мяч» в своей карьере
Игрок «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси завоевал в 2021 г. седьмой «Золотой мяч» в свое карьере, сообщил «Спорт-экспресс». Ранее футболист получал такую награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 гг.
Месси занимает первое место по числу полученных «Золотых мячей». На втором месте футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду — пять «Золотых мячей».
Лионелю Месси 34 года. Он стал десятикратным чемпионом Испании, семикратным победителем Кубка Испании и восьмикратным — Суперкубка страны. Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
5 августа «Барселона», в которой Месси играл с 2000 г., сообщила, что не сможет продлить контракт с футболистом из-за финансовых трудностей и строгих условий Ла Лиги. Предыдущие договоренности истекли 1 июля, новые должны были быть достигнуты в начале последнего месяца лета. Однако покрыть траты на новый контракт Месси у «Барселоны» не получилось. Месси перешел во французский «ПСЖ».
По данным Forbes, Месси является самым богатым футболистом мира. Издание оценило его годовой доход в $130 млн. В целом он второй спортсмен в мире по объему заработка и уступает лишь бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору, чей доход составляет $180 млн.