Месси получил седьмой «Золотой мяч» в своей карьере

5 августа «Барселона», в которой Месси играл с 2000 г., сообщила, что не сможет продлить контракт с футболистом из-за финансовых трудностей и строгих условий Ла Лиги. Предыдущие договоренности истекли 1 июля, новые должны были быть достигнуты в начале последнего месяца лета. Однако покрыть траты на новый контракт Месси у «Барселоны» не получилось. Месси перешел во французский «ПСЖ».