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Месси получил седьмой «Золотой мяч» в своей карьере

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Игрок «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси завоевал в 2021 г. седьмой «Золотой мяч» в свое карьере, сообщил «Спорт-экспресс». Ранее футболист получал такую награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 гг. 

Месси занимает первое место по числу полученных «Золотых мячей». На втором месте футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду — пять «Золотых мячей». 

Лионелю Месси 34 года. Он стал десятикратным чемпионом Испании, семикратным победителем Кубка Испании и восьмикратным — Суперкубка страны. Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

5 августа «Барселона», в которой Месси играл с 2000 г., сообщила, что не сможет продлить контракт с футболистом из-за финансовых трудностей и строгих условий Ла Лиги. Предыдущие договоренности истекли 1 июля, новые должны были быть достигнуты в начале последнего месяца лета. Однако покрыть траты на новый контракт Месси у «Барселоны» не получилось. Месси перешел во французский «ПСЖ». 

По данным Forbes, Месси является самым богатым футболистом мира. Издание оценило его годовой доход в $130 млн. В целом он второй спортсмен в мире по объему заработка и уступает лишь бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору, чей доход составляет $180 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных