В России спрос на туры на Северный полюс вырос в десять раз

По словам Савельева, туристический сезон в Арктике и на Северном полюсе начинается в июне и длится до конца лета. В Антарктику путешествуют в ноябре-феврале и части марта, однако в этом году туры начались чуть позже из-за ограничений по коронавирусу в Аргентине. Во время туристического сезона температура на полюсах составляет +5 градусов, а на солнце прогревается до +10, добавил он.