Газета
Общество

В России спрос на туры на Северный полюс вырос в десять раз

Ведомости

Число россиян, которые покупают туры на Северный полюс выросло в десять раз: в этом году туда поехали 200 человек, сообщил в интервью «РИА Новости» основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.

«Если раньше россиян на Северный полюс в сезон ездило человек 15-20, то этим летом их было 200», — рассказал Савельев. Он отметил, что спрос на такие туры в России продолжает расти.

По словам Савельева, туристический сезон в Арктике и на Северном полюсе начинается в июне и длится до конца лета. В Антарктику путешествуют в ноябре-феврале и части марта, однако в этом году туры начались чуть позже из-за ограничений по коронавирусу в Аргентине. Во время туристического сезона температура на полюсах составляет +5 градусов, а на солнце прогревается до +10, добавил он.

Стоимость туров на Шпицберген или Землю Франца-Иосифа сейчас не дороже отдыха в хорошем отеле в Турции, однако по этим направлениям путешествуют люди с разными интересами и образованием, отметил Савельев. Среди туристов, которые ездят на Северный полюс, обычно отдыхают в Турции около 10%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных