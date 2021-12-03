В России спрос на туры на Северный полюс вырос в десять раз
Число россиян, которые покупают туры на Северный полюс выросло в десять раз: в этом году туда поехали 200 человек, сообщил в интервью «РИА Новости» основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.
«Если раньше россиян на Северный полюс в сезон ездило человек 15-20, то этим летом их было 200», — рассказал Савельев. Он отметил, что спрос на такие туры в России продолжает расти.
По словам Савельева, туристический сезон в Арктике и на Северном полюсе начинается в июне и длится до конца лета. В Антарктику путешествуют в ноябре-феврале и части марта, однако в этом году туры начались чуть позже из-за ограничений по коронавирусу в Аргентине. Во время туристического сезона температура на полюсах составляет +5 градусов, а на солнце прогревается до +10, добавил он.
Стоимость туров на Шпицберген или Землю Франца-Иосифа сейчас не дороже отдыха в хорошем отеле в Турции, однако по этим направлениям путешествуют люди с разными интересами и образованием, отметил Савельев. Среди туристов, которые ездят на Северный полюс, обычно отдыхают в Турции около 10%.