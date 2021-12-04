На шахте в Свердловской области произошел горный удар

Шахта "Черемуховская — Глубокая" принадлежит ОАО "Североуральский бокситовый рудник", входящему в "Русал". Представитель "Русала" по Уральскому федеральному округу Елена Воронова пояснила, что после инцидента всех работников вывели из шахты, а следующую смену туда не допустили.