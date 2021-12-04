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Общество

На шахте в Свердловской области произошел горный удар

Ведомости

Горный удар  на шахте «Черемуховская — Глубокая» на севере Свердловской области произошел в ночь на 4 декабря, информации о пострадавших не поступало, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региона.

«Зарегистрирована сейсмическая активность — горный удар на шахте "Черемуховская — Глубокая", — сказали в ведомстве.

Шахта "Черемуховская — Глубокая" принадлежит ОАО "Североуральский бокситовый рудник", входящему в "Русал". Представитель "Русала" по Уральскому федеральному округу Елена Воронова пояснила, что после инцидента всех работников вывели из шахты, а следующую смену туда не допустили.  

«В соответствии с правилами, после горного удара на участке, где он произошел, на протяжении восьми часов работы останавливаются. Создана специальная комиссия. Добычные и проходческие работы на шахте "Черемуховская" ведутся в штатном режиме», — рассказала Воронова.

Глубина шахтного ствола «Черемуховской — Глубокой», где добывают боксит, составляет 1,5 км. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных