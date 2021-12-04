На шахте в Свердловской области произошел горный удар
Горный удар на шахте «Черемуховская — Глубокая» на севере Свердловской области произошел в ночь на 4 декабря, информации о пострадавших не поступало, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региона.
«Зарегистрирована сейсмическая активность — горный удар на шахте "Черемуховская — Глубокая", — сказали в ведомстве.
Шахта "Черемуховская — Глубокая" принадлежит ОАО "Североуральский бокситовый рудник", входящему в "Русал". Представитель "Русала" по Уральскому федеральному округу Елена Воронова пояснила, что после инцидента всех работников вывели из шахты, а следующую смену туда не допустили.
«В соответствии с правилами, после горного удара на участке, где он произошел, на протяжении восьми часов работы останавливаются. Создана специальная комиссия. Добычные и проходческие работы на шахте "Черемуховская" ведутся в штатном режиме», — рассказала Воронова.
Глубина шахтного ствола «Черемуховской — Глубокой», где добывают боксит, составляет 1,5 км.