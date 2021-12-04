В России за сутки выявили 32 974 случая коронавируса
За последние сутки в стране зафиксировали 32 974 новых случая коронавируса, из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни, сообщил оперштаб. Скончались в течение 24 часов 1215 человек, полностью выздоровели 35 182 человека.
Днем ранее заболевшими COVID-19 признали 32 930 человек, Умерли за 24 часа 1217 пациентов.
Максимальное количество жителей с положительном тестом на инфекцию выявили в Москве (+3356), Санкт-Петербурге (+2528), Московской (+2075), Самарской (+887) областях и Краснодарском крае (+840).
В столице за сутки госпитализированы 865 человек, умерли 93 пациента, на ИВЛ находится 564 жителя. Вылечились от коронавируса ещё 3718 пациентов, в целом количество таких людей увеличилось до 1 787 034.
За все время пандемии в России выявили 9 769 011 случаев коронавируса, умерли 280 072 пациента, выздоровели 8 471 813 человек.