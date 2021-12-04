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В России за сутки выявили 32 974 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в стране зафиксировали 32 974 новых случая коронавируса, из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни, сообщил оперштаб. Скончались в течение 24 часов 1215 человек, полностью выздоровели 35 182 человека.

Днем ранее заболевшими COVID-19 признали  32 930 человек, Умерли за 24 часа 1217 пациентов.

Максимальное количество жителей с положительном тестом на инфекцию выявили в Москве (+3356), Санкт-Петербурге (+2528), Московской (+2075), Самарской (+887) областях и Краснодарском крае (+840).

В столице за сутки госпитализированы 865 человек, умерли 93 пациента, на ИВЛ находится 564 жителя. Вылечились от коронавируса ещё 3718 пациентов, в целом количество таких людей увеличилось до 1 787 034.

За все время пандемии в России выявили 9 769 011 случаев коронавируса, умерли 280 072 пациента, выздоровели 8 471 813 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных