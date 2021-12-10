В суд поступил иск на развод от супруги Григория Лепса
Жена музыканта Григория Лепса (настоящая фамилия Лепсверидзе) Анна Шаплыкова подала на развод, следует из информации в картотеке московских судов.
Заявление поступило в суд 16 ноября и было принято к производству три дня спустя. Рассмотрение дела «о расторжении брака супругов, имеющих детей», назначено на 20 декабря этого года.
Как следует из биографии Лепса, он познакомился с Шаплыковой в 2000 г. Через два года у пары родилась дочь Ева, в 2007 г. — Николь, а в 2010 г. — сын Иван.
Брак с Шаплыковой — второй для Лепса. Его первой женой стала его однокурсница из музыкального училища Сочи Светлана Дубинская. У них родилась дочь Инга.
Лепс родился 16 июля 1962 г. в Сочи. В 1976 г. поступил в музыкальное училище по классу ударных инструментов и окончил его через четыре года. В 1992 г. переехал в Москву. За свою карьеру выпустил более 10 альбомов, среди наиболее известных песен исполнителя — «Рюмка водки на столе», «Натали» и «Крыса-ревность». В 2011 г. президент России Дмитрий Медведев наградил певца званием Заслуженного артиста РФ.