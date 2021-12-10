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В суд поступил иск на развод от супруги Григория Лепса

Ведомости

Жена музыканта Григория Лепса (настоящая фамилия Лепсверидзе) Анна Шаплыкова подала на развод, следует из информации в картотеке московских судов.

Заявление поступило в суд 16 ноября и было принято к производству три дня спустя. Рассмотрение дела «о расторжении брака супругов, имеющих детей», назначено на 20 декабря этого года.

Как следует из биографии Лепса, он познакомился с Шаплыковой в 2000 г. Через два года у пары родилась дочь Ева, в 2007 г. — Николь, а в 2010 г. — сын Иван.

Брак с Шаплыковой — второй для Лепса. Его первой женой стала его однокурсница из музыкального училища Сочи Светлана Дубинская. У них родилась дочь Инга.

Лепс родился 16 июля 1962 г. в Сочи. В 1976 г. поступил в музыкальное училище по классу ударных инструментов и окончил его через четыре года. В 1992 г. переехал в Москву. За свою карьеру выпустил более 10 альбомов, среди наиболее известных песен исполнителя — «Рюмка водки на столе», «Натали» и «Крыса-ревность». В 2011 г. президент России Дмитрий Медведев наградил певца званием Заслуженного артиста РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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