В суд поступил иск на развод от супруги Григория Лепса

Лепс родился 16 июля 1962 г. в Сочи. В 1976 г. поступил в музыкальное училище по классу ударных инструментов и окончил его через четыре года. В 1992 г. переехал в Москву. За свою карьеру выпустил более 10 альбомов, среди наиболее известных песен исполнителя — «Рюмка водки на столе», «Натали» и «Крыса-ревность». В 2011 г. президент России Дмитрий Медведев наградил певца званием Заслуженного артиста РФ.