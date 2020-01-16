Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Также Мишустин любит сочинять частушки и сатирические куплеты, рассказал один из собеседников «Ведомостей» и подтвердили двое других его знакомых. Он постоянно пишет частушки и эпиграммы на разные темы и делится ими с друзьями, говорят источники «Ведомостей». По их словам, после того как Мишустин возглавил ФНС, для сотрудников стали часто проводить концерты с самыми известными исполнителями. Сами сотрудники по инициативе Мишустина стали проводить капустники, где перепевают шлягеры и исполняют частушки.