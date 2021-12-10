В Госдуме предложили арестовывать автомобили за многочисленные нарушения ПДД
Законопроект об ужесточении наказания для автомобилистов, которые часто нарушают ПДД, может быть внесен в Госдуму в следующем году, в нем предлагается арестовывать автомобиль на три месяца, если в течение месяца водитель получил штрафы на 150 000 руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов документа, депутата Госдумы Адальби Шхагошева.
«Если человек в течение месяца накопил штрафов на 150 000, то домашний арест машины на три месяца», — заявил Шхагошев. Если же машина будет зарегистрирована на дорогах во время ареста, она будет отправлена на стоянку еще на три месяца. Если и эти меры не помогут, автомобиль могут конфисковать.
Депутат рассказал, что законопроект будет обсуждаться на экспертных площадках, на координационном и экспертном советах, после чего его внесут на рассмотрение в Госдуму. В обсуждении примут участие также общественники и представители правоохранительных органов.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об ужесточении наказания для лихачей могут подготовить и рассмотреть в декабре. Документ может ввести уголовную ответственность для водителей, которые несколько раз нарушали ПДД и создали опасность для жизни людей.