В Госдуме предложили арестовывать автомобили за многочисленные нарушения ПДД

«Если человек в течение месяца накопил штрафов на 150 000, то домашний арест машины на три месяца», — заявил Шхагошев. Если же машина будет зарегистрирована на дорогах во время ареста, она будет отправлена на стоянку еще на три месяца. Если и эти меры не помогут, автомобиль могут конфисковать.