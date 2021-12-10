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В Госдуме предложили арестовывать автомобили за многочисленные нарушения ПДД

Ведомости

Законопроект об ужесточении наказания для автомобилистов, которые часто нарушают ПДД, может быть внесен в Госдуму в следующем году, в нем предлагается арестовывать автомобиль на три месяца, если в течение месяца водитель получил штрафы на 150 000 руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов документа, депутата Госдумы Адальби Шхагошева.

«Если человек в течение месяца накопил штрафов на 150 000, то домашний арест машины на три месяца», — заявил Шхагошев. Если же машина будет зарегистрирована на дорогах во время ареста, она будет отправлена на стоянку еще на три месяца. Если и эти меры не помогут, автомобиль могут конфисковать.

Депутат рассказал, что законопроект будет обсуждаться на экспертных площадках, на координационном и экспертном советах, после чего его внесут на рассмотрение в Госдуму. В обсуждении примут участие также общественники и представители правоохранительных органов.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об ужесточении наказания для лихачей могут подготовить и рассмотреть в декабре. Документ может ввести уголовную ответственность для водителей, которые несколько раз нарушали ПДД и создали опасность для жизни людей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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