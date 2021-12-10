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Российских специалистов направили в ЮАР помогать в борьбе с коронавирусом

Ведомости

Специалисты Роспотребнадзора направились в ЮАР для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По поручению президента Российской Федерации об оказании помощи Южноафриканской Республике в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направила в ЮАР группу специалистов во главе с заместителем руководителя службы», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в страну также направили мобильные лаборатории и партию российских тест-систем для диагностики коронавируса.

9 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. В ходе беседы стороны договорились о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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