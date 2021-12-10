Российских специалистов направили в ЮАР помогать в борьбе с коронавирусом
Специалисты Роспотребнадзора направились в ЮАР для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По поручению президента Российской Федерации об оказании помощи Южноафриканской Республике в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направила в ЮАР группу специалистов во главе с заместителем руководителя службы», — сообщили в ведомстве.
Помимо этого, в страну также направили мобильные лаборатории и партию российских тест-систем для диагностики коронавируса.
9 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. В ходе беседы стороны договорились о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования.