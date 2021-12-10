Российских специалистов направили в ЮАР помогать в борьбе с коронавирусом

«По поручению президента Российской Федерации об оказании помощи Южноафриканской Республике в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направила в ЮАР группу специалистов во главе с заместителем руководителя службы», — сообщили в ведомстве.