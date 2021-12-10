Песков исключил арест Сокурова после спора с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил радио «Говорит Москва», что режиссера Александра Сокурова не могут арестовать после спора с президентом Владимиром Путиным. Ранее сегодня Сокуров допустил такую возможность.
«Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — заявил Песков.
Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Сокуров предложил президенту «отпустить» те регионы России, которые хотели бы жить самостоятельно. Путин ответил, что, прежде чем делать такие заявления, нужно было «хорошо подумать». По его словам, россияне не хотят распада страны и превращения ее в Московию, как того хотело бы НАТО. Путин напомнил, что у субъектов России нет права выхода из состава страны, как это было в Советском Союзе.
В интервью Daily Storm Песков заявил, что Путин жестко отреагировал на слова Сокурова, потому что режиссер «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Песков отметил, что президент не терпит этого, но не стал прямо говорить Сокурову об этом.