Песков исключил арест Сокурова после спора с Путиным

Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Сокуров предложил президенту «отпустить» те регионы России, которые хотели бы жить самостоятельно. Путин ответил, что, прежде чем делать такие заявления, нужно было «хорошо подумать». По его словам, россияне не хотят распада страны и превращения ее в Московию, как того хотело бы НАТО. Путин напомнил, что у субъектов России нет права выхода из состава страны, как это было в Советском Союзе.