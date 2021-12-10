В центре Гамалеи предупредили о последствиях ревакцинации через три месяца
Внедрение в мире ревакцинации от коронавируса через каждые три месяца без проверки может иметь непредвиденные последствия для здоровья, сообщил НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в аккаунте вакцины «Спутник V» в Twitter.
«Быстрый переход на 3-месячную ревакцинацию никогда не использовался ни в одной пандемии. Поспешное внедрение во всем мире 3-месячных бустерных прививок с технологией мРНК, не проверенных в долгосрочной перспективе, может иметь непредвиденные последствия для безопасности [здоровья] и подчеркивает кратковременность действия вакцин c мРНК», — говорится в сообщении.
В конце ноября объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании решил сократить интервал между полной вакцинацией от коронавируса и ревакцинацией с шести до трех месяцев из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».
«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По последним данным ВОЗ, «омикрон» обнаружили в 57 странах мира. В России зарегистрировали два случая заражения омикроном.