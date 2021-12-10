Газета
Общество

В центре Гамалеи предупредили о последствиях ревакцинации через три месяца

Ведомости

Внедрение в мире ревакцинации от коронавируса через каждые три месяца без проверки может иметь непредвиденные последствия для здоровья, сообщил НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в аккаунте вакцины «Спутник V» в Twitter.

«Быстрый переход на 3-месячную ревакцинацию никогда не использовался ни в одной пандемии. Поспешное внедрение во всем мире 3-месячных бустерных прививок с технологией мРНК, не проверенных в долгосрочной перспективе, может иметь непредвиденные последствия для безопасности [здоровья] и подчеркивает кратковременность действия вакцин c мРНК», — говорится в сообщении.

В конце ноября объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании решил сократить интервал между полной вакцинацией от коронавируса и ревакцинацией с шести до трех месяцев из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».

«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По последним данным ВОЗ, «омикрон» обнаружили в 57 странах мира. В России зарегистрировали два случая заражения омикроном.

Ранее по теме: Россия полностью запретила въезд жителям ряда стран на фоне «омикрона»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных