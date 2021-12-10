Россия полностью запретила въезд жителям ряда стран на фоне «омикрона»
Правительство России полностью запретило въезд в страну гражданам девяти стран Африки и Гонконга, отменив существовавшие ранее исключения для дипломатов и других категорий граждан, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Ранее оперштаб ввел ограничения на авиасообщение с этими странами из-за распространения в них штамма коронавируса «омикрон».
До этого ограничения на въезд в Россию не распространялись на владельцев дипломатических и служебных паспортов и таких виз, а также на экипажи воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад. Согласно распоряжению правительства, такие исключения больше не распространяются на граждан Ботсваны, Зимбабве, Гонконга, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини и ЮАР.
Штамм «Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По последним данным ВОЗ, «омикрон» обнаружили в 57 странах мира. В России зарегистрировали два случая заражения новым штаммом.