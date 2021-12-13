В материковом Китае зафиксировали первый случай заражения штаммом «омикрон»

Случаи заражения этим вариантом коронавируса были выявлены в более чем 60 странах мира. Ранее первая в мире смерть от штамма была зафиксирована в Великобритании. «Омикрон»-штамм был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса обнаружили 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами и потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека. Полученные данные свидетельствуют о том, что «омикрон» распространяется быстрее, чем доминирующий сейчас в мире штамм «дельта», сообщала ВОЗ со ссылкой на предварительные данные. Кроме того, в организации указали на риск «снижения эффективности вакцин в отношении инфицирования и распространения» этого штамма.