В материковом Китае зафиксировали первый случай заражения штаммом «омикрон»
Первый в материковом Китае случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» был обнаружен в портовом городе Тяньцзинь в 100 км от Пекина, передает Reuters со ссылкой на местную газету Tianjin Daily.
Сообщается, что вирус был выявлен у пациента, который прибыл в город из-за рубежа 9 декабря. В настоящее время он находится на карантине в больнице. До этого случаи заражения новым штаммом были зафиксированы в Гонконге и на Тайване, которые правительство в Пекине считает частью единого Китая.
Случаи заражения этим вариантом коронавируса были выявлены в более чем 60 странах мира. Ранее первая в мире смерть от штамма была зафиксирована в Великобритании. «Омикрон»-штамм был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса обнаружили 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами и потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека. Полученные данные свидетельствуют о том, что «омикрон» распространяется быстрее, чем доминирующий сейчас в мире штамм «дельта», сообщала ВОЗ со ссылкой на предварительные данные. Кроме того, в организации указали на риск «снижения эффективности вакцин в отношении инфицирования и распространения» этого штамма.
В России обнаружено 16 случаев заражения штаммом «омикрон» — все у граждан страны, прибывших из ЮАР. С 8 декабря россияне, прибывающие из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, с Мадагаскара, из Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР и Гонконга на территорию РФ, должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Кроме того, прибывающие из этих стран обязаны сдавать два ПЦР-теста: первый — в течение двух дней после прибытия, второй — спустя 10-12 дней.