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В материковом Китае зафиксировали первый случай заражения штаммом «омикрон»

Ведомости

Первый в материковом Китае случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» был обнаружен в портовом городе Тяньцзинь в 100 км от Пекина, передает Reuters со ссылкой на местную газету Tianjin Daily.

Сообщается, что вирус был выявлен у пациента, который прибыл в город из-за рубежа 9 декабря. В настоящее время он находится на карантине в больнице. До этого случаи заражения новым штаммом были зафиксированы в Гонконге и на Тайване, которые правительство в Пекине считает частью единого Китая.

Случаи заражения этим вариантом коронавируса были выявлены в более чем 60 странах мира. Ранее первая в мире смерть от штамма была зафиксирована в Великобритании. «Омикрон»-штамм был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса обнаружили 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами и потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека. Полученные данные свидетельствуют о том, что «омикрон» распространяется быстрее, чем доминирующий сейчас в мире штамм «дельта», сообщала ВОЗ со ссылкой на предварительные данные. Кроме того, в организации указали на риск «снижения эффективности вакцин в отношении инфицирования и распространения» этого штамма. 

В России обнаружено 16 случаев заражения штаммом «омикрон» — все у граждан страны, прибывших из ЮАР. С 8 декабря россияне, прибывающие из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, с Мадагаскара, из Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР и Гонконга на территорию РФ, должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Кроме того, прибывающие из этих стран обязаны сдавать два ПЦР-теста: первый — в течение двух дней после прибытия, второй — спустя 10-12 дней.

Ранее по теме: В России число случаев заражения омикроном достигло 16

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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