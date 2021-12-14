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МВД разработало порядок при вскрытии авто в отсутствие владельца

Ведомости

МВД разработало порядок информирования автовладельцев о вскрытии в их отсутствие машин полицейскими. Документ, содержащий также приказ главы ведомства Владимира Колокольцева об утверждении составленного перечня, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из проекта следует, что собственника транспортного средства нужно информировать «о каждом случае вскрытия транспортного средства в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия», «если такое проникновение было осуществлено в его отсутствие».

Подобное уведомление передается автовладельцу заказным письмом, по факсу или «с использованием иных средств связи и доставки, позволяющих достоверно установить факт направления уведомления». Сообщение может прийти и в виде телефонограммы, но потом его все равно нужно доставить на бумажном носителе по почте. Также отсканированную версию документа разрешено отправить по электронной почте.

Второй экземпляр уведомления вручается автовладельцу лично с указанием даты и времени передачи. В случае отказа собственника машины получить на руки документ и поставить подпись на нем полицейские делают там соответствующую запись и направляют бумагу по почте, факсу или через интернет.

В уведомлении указываются ФИО автовладельца или название компании, которой принадлежит машина, адрес собственника, сведения о вскрытом автомобиле, включая марку, модель и номер государственного регистрационного знака, если таковой имеется, а также информация о дате, времени, месте, основаниях и обстоятельствах вскрытия транспортного средства.

8 декабря Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О полиции», которые расширяют полномочия сотрудников правопорядка. Из них в том числе следует, что полицейские могут вскрывать машины для спасения граждан, обеспечения их безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, а также, если это необходимо, чтобы пресечь преступление или проверить информацию об угрозе террористического акта. Еще одним основанием для вскрытия транспортного средства является необходимость «применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении» при наличии подозрений, что нарушитель пьян.

Аналогичный порядок будет действовать и в случае проникновения сотрудников полиции в дома граждан в отсутствие собственников жилья. Перечень утвержден другим проектом приказа МВД, который также размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с поправками, принятыми Госдумой, полицейские могут проникать в жилье граждан, чтобы задержать людей, застигнутых на месте преступления, в том числе тех, кто пытается скрыться. Норма касается и случаев, когда необходимо задержать человека, на которого как на преступника указали потерпевшие и очевидцы.

Ранее по теме: Госдума одобрила закон о расширении полномочий полиции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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