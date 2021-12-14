МВД разработало порядок при вскрытии авто в отсутствие владельца

8 декабря Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О полиции», которые расширяют полномочия сотрудников правопорядка. Из них в том числе следует, что полицейские могут вскрывать машины для спасения граждан, обеспечения их безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, а также, если это необходимо, чтобы пресечь преступление или проверить информацию об угрозе террористического акта. Еще одним основанием для вскрытия транспортного средства является необходимость «применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении» при наличии подозрений, что нарушитель пьян.