Мишустин уволил замглавы Росстата
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Павла Смелова с должности заместителя руководителя Росстата по просьбе самого сотрудника статистического ведомства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Смелова Павла Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — сказано в документе.
Смелов занимал пост с декабря 2019 г. До этого, с начала того же года, он был советником руководителя Росстата. С 2004 по 2019 г. работал на разных должностях в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики и при Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.
Смелов также курировал Всероссийскую перепись населения, которая прошла с 15 октября по 14 ноября этого года. В труднодоступных районах она длится до 20 декабря.
12 ноября Смелов заявил, что во Всероссийской переписи населения приняли участие 99% граждан страны. Источники «Ведомостей» утверждали, что Росстат к 8 ноября превысил неформальный KPI по количеству прошедших перепись россиян на уровне 75% от предполагаемого количества. 15 ноября глава Росстата Павел Малков пояснил журналистам, что 99% — это процент плана, а не общей численности населения.