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Мишустин уволил замглавы Росстата

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Павла Смелова с должности заместителя руководителя Росстата по просьбе самого сотрудника статистического ведомства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Смелова Павла Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — сказано в документе.

Смелов занимал пост с декабря 2019 г. До этого, с начала того же года, он был советником руководителя Росстата. С 2004 по 2019 г. работал на разных должностях в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики и при Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.

Смелов также курировал Всероссийскую перепись населения, которая прошла с 15 октября по 14 ноября этого года. В труднодоступных районах она длится до 20 декабря.

12 ноября Смелов заявил, что во Всероссийской переписи населения приняли участие 99% граждан страны. Источники «Ведомостей» утверждали, что Росстат к 8 ноября превысил неформальный KPI по количеству прошедших перепись россиян на уровне 75% от предполагаемого количества. 15 ноября глава Росстата Павел Малков пояснил журналистам, что 99% — это процент плана, а не общей численности населения.

Ранее по теме: Росстат сообщил, что в переписи населения приняли участие 99% граждан страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных