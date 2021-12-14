Мишустин уволил замглавы Росстата

Смелов занимал пост с декабря 2019 г. До этого, с начала того же года, он был советником руководителя Росстата. С 2004 по 2019 г. работал на разных должностях в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики и при Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.