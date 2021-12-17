20% россиян планируют потратить новогоднюю премию на погашение кредитов
20% россиян хотят потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов, 12% — отложить на будущее или инвестировать, по 11% — на отпуск и на семью, а 10% — на подарки, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
По данным аналитиков, меньшая доля опрошенных планирует потратить премию на ремонт и покупку мебели, текущие расходы, образование, «на себя», гаджеты, деликатесы или бытовую технику. Другие варианты назвали 9%, а 4% не смогли ответить на вопрос. В исследовании говорится, что мужчины чаще планируют инвестировать премию или потратить ее на семью, а женщины — на путешествие, подарки или на себя.
Согласно опросу Райффайзенбанка, по 30% хотят потратить новогоднюю премию на накопления, погашение кредитов или подарки. Чаще всего вариант с кредитом называли в Иркутске, Самаре, Казани, Москве и Ростове-на-Дону.
Меньшее количество опрошенных планируют направить деньги на отпуск или купить одежду. 3% пока не определились, на что потратят премию, а 1% отдадут их на благотворительность. Один респондент хочет инвестировать деньги в фондовый рынок. Больше других хотят поехать в отпуск жители Москвы и Санкт-Петербурга, отметили аналитики. В опросе Райффайзенбанка приняли участие около 2000 работающих человек.