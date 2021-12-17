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Финансы

20% россиян планируют потратить новогоднюю премию на погашение кредитов

Ведомости

20% россиян хотят потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов, 12% — отложить на будущее или инвестировать, по 11% — на отпуск и на семью, а 10% — на подарки, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. 

По данным аналитиков, меньшая доля опрошенных планирует потратить премию на ремонт и покупку мебели, текущие расходы, образование, «на себя», гаджеты, деликатесы или бытовую технику. Другие варианты назвали 9%, а 4% не смогли ответить на вопрос. В исследовании говорится, что мужчины чаще планируют инвестировать премию или потратить ее на семью, а женщины — на путешествие, подарки или на себя. 

Согласно опросу Райффайзенбанка, по 30% хотят потратить новогоднюю премию на накопления, погашение кредитов или подарки. Чаще всего вариант с кредитом называли в Иркутске, Самаре, Казани, Москве и Ростове-на-Дону.

Меньшее количество опрошенных планируют направить деньги на отпуск или купить одежду. 3% пока не определились, на что потратят премию, а 1% отдадут их на благотворительность. Один респондент хочет инвестировать деньги в фондовый рынок. Больше других хотят поехать в отпуск жители Москвы и Санкт-Петербурга, отметили аналитики. В опросе Райффайзенбанка приняли участие около 2000 работающих человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных