20% россиян планируют потратить новогоднюю премию на погашение кредитов

По данным аналитиков, меньшая доля опрошенных планирует потратить премию на ремонт и покупку мебели, текущие расходы, образование, «на себя», гаджеты, деликатесы или бытовую технику. Другие варианты назвали 9%, а 4% не смогли ответить на вопрос. В исследовании говорится, что мужчины чаще планируют инвестировать премию или потратить ее на семью, а женщины — на путешествие, подарки или на себя.