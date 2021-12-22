ТАСС узнал о задержании экс-депутата Госдумы Натарова в Красноярском крае

«Его задержали вчера, сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — рассказал ТАСС собеседник. По его словам, сына Натарова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для администрации города Игарки. Натаров-младший был задержан в 2019 г. и отправлен под домашний арест. В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии официально информацию пока не прокомментировали.