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ТАСС узнал о задержании экс-депутата Госдумы Натарова в Красноярском крае

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Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края, бывший депутат Госдумы Сергей Натаров зарержан правоохранительными органами сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах края. Информацию подтвердили источники «РИА Новости» и «Интерфакса». Задержание бывшего депутата, как пишет ТАСС, связано с уголовным делом его сына — бывшего советника губернатора Антона Натарова.

«Его задержали вчера, сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — рассказал ТАСС собеседник. По его словам, сына Натарова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для администрации города Игарки. Натаров-младший был задержан в 2019 г. и отправлен под домашний арест. В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии официально информацию пока не прокомментировали.

Сергей Натаров родился в 1968 г. в Ростове-на-Дону. С 2001 по 2011 гг. был депутатом Заксобрания края, в 2013-2015 гг. — замминистра экономики и регионального развития. В 2016 г. был избран в Госдуму, а в сентябре этого года — в Заксобрание Красноярского края, где стал вице-спикером.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных