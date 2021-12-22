ТАСС узнал о задержании экс-депутата Госдумы Натарова в Красноярском крае
Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края, бывший депутат Госдумы Сергей Натаров зарержан правоохранительными органами сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах края. Информацию подтвердили источники «РИА Новости» и «Интерфакса». Задержание бывшего депутата, как пишет ТАСС, связано с уголовным делом его сына — бывшего советника губернатора Антона Натарова.
«Его задержали вчера, сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — рассказал ТАСС собеседник. По его словам, сына Натарова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для администрации города Игарки. Натаров-младший был задержан в 2019 г. и отправлен под домашний арест. В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии официально информацию пока не прокомментировали.
Сергей Натаров родился в 1968 г. в Ростове-на-Дону. С 2001 по 2011 гг. был депутатом Заксобрания края, в 2013-2015 гг. — замминистра экономики и регионального развития. В 2016 г. был избран в Госдуму, а в сентябре этого года — в Заксобрание Красноярского края, где стал вице-спикером.