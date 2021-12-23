Путин назвал ошибкой дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

«Вот США продолжают наступать на те же самые грабли. С чем это связано — дипломатический, политический бойкот Китая — с попыткой сдержать развитие Китайской Народной Республики. Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может», — отметил он. По словам российского лидера, спорт, равно как и искусство, должны объединять людей, а не создавать проблемы в отношениях между народами и государствами.