Путин назвал ошибкой дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
Решение ряда стран осуществить дипломатический бойкот предстоящей в 2022 г. Олимпиады в Пекине является ошибочным и неприемлемым, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Москве.
«Это решение неприемлемое и ошибочное», — сказал Путин. После этого глава государства рассказал о его разговоре с одним из бывших президентов США, который назвал большой ошибкой блокады Олимпиад в Москве в 1980 г. и Лос-Анджелесе в 1984 г.
«Вот США продолжают наступать на те же самые грабли. С чем это связано — дипломатический, политический бойкот Китая — с попыткой сдержать развитие Китайской Народной Республики. Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может», — отметил он. По словам российского лидера, спорт, равно как и искусство, должны объединять людей, а не создавать проблемы в отношениях между народами и государствами.
XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Ранее официальные представители США, Великобритании, Австралии и Канады отказались от посещения предстоящих Олимпийских игр. Такое решение было принято из-за обвинений, которые ранее выдвигались против КНР и связаны с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.