В России выявили менее 20 000 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в стране зафиксировали 19 751 случай коронавируса, из которых 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 847 человек, выздоровели 33 144 пациента, сообщил оперштаб 1 января.
Днем ранее коронавирус обнаружили у 20 638 жителей России: показатель опустился ниже 21 000 впервые с 22 сентября. Умерли 912 пациентов с COVID-19.
Наибольшее количество новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве (+2472), Санкт-Петербурге (+1534), Московской области (+1271), Свердловской области (+499) и Краснодарском крае (+496).
В Москве за сутки госпитализированы 560 человек, умерли 67 пациентов. На ИВЛ находятся 540 человек. Вылечились от инфекции еще 2358 жителей.
Всего в России выявлено 10 519 733 случая коронавируса, за время пандемии умерли 309 707 человек, выздоровели 9 497 063 пациентов.