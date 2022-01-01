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В России выявили менее 20 000 новых случаев коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки в стране зафиксировали 19 751 случай коронавируса, из которых 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 847 человек, выздоровели 33 144 пациента, сообщил оперштаб 1 января.

Днем ранее коронавирус обнаружили у 20 638 жителей России: показатель опустился ниже 21 000 впервые с 22 сентября. Умерли 912 пациентов с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве (+2472), Санкт-Петербурге (+1534), Московской области (+1271), Свердловской области (+499) и Краснодарском крае (+496).

В Москве за сутки госпитализированы 560 человек, умерли 67 пациентов. На ИВЛ находятся 540 человек. Вылечились от инфекции еще 2358 жителей.

Всего в России выявлено 10 519 733 случая коронавируса, за время пандемии умерли 309 707 человек, выздоровели 9 497 063 пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных