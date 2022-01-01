В Японии разрабатывают дающую пожизненную защиту от коронавируса вакцину

В Токио исследователи работают над созданием вакцины против коронавируса, которая могла бы обеспечить пожизненный иммунитет к заболеванию, сообщает Japan Times. Появление такой вакцины сэкономит миру большое количество средств и поможет в борьбе с инфекцией, от которой погибли уже более пяти миллионов человек.