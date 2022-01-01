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В Японии разрабатывают дающую пожизненную защиту от коронавируса вакцину

Ведомости

В Токио исследователи работают над созданием вакцины против коронавируса, которая могла бы обеспечить пожизненный иммунитет к заболеванию, сообщает Japan Times. Появление такой вакцины сэкономит миру большое количество средств и поможет в борьбе с инфекцией, от которой погибли уже более пяти миллионов человек.

Разработкой вакцины занимается группа ученых из Токийского института медицинских наук. Фармацевтическая компания Nobelpharma планирует начать клинические испытания в 2023 г.

В основе препарата — вакцина против оспы. Исследователи считают, что в рекомбинантный вирус осповакцины должен быть включен спайковый белок вируса SARS-CoV-2.

«Характеристики этой вакцины показали, что она может способствовать выработке антител и давать пожизненный иммунитет. Одна доза вакцины сохраняет эффект на протяжении более 20 месяцев, ни одна другая вакцина не имеет схожего эффекта»,— говорится в статье.

В Японии применяются вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Препарат от Pfizer и BioNTech одобрили в стране 14 февраля 2021 г., затем стало известно, что часть вакцины придется выбросить из-за нехватки специализированных шприцев.

В декабре ученые из Японии подтвердили, что новый штамм COVID-19 омикрон заразнее дельты. Он распространяется в 4,2 раза быстрее на ранней стадии заболевания, передавал Bloomberg со ссылкой на результаты исследования японских ученых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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