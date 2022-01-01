Бастрыкин поручил проверить доводы активистов против концерта Линдеманна
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству организовать проверку после обращения новосибирских общественников к депутатам Госдумы. Активисты попросили поддержать их в борьбе за отмену концерта лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который должен пройти в городе 26 января.
Авторы обращения призвали депутатов «инициировать на законодательном уровне заслон подобным систематическим антикультурным явлениям» и обратиться в прокуратуру и СК. Общественники заявили, что Линдеманн ранее уже имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов. Активисты солидарны с мнением Бастрыкина, который в одном из интервью заявил о необходимости дать отпор «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты».
«Нам как родителям очень сложно в таких условиях воспитывать своих собственных детей, ограждать их от того потока мерзости и нечистот, который льётся со всех щелей – телевидения, интернета», — заявили авторы обращения, предложив депутатам посмотреть видео с одного из концертов Линдеманна в Париже.
Глава ведомства поручил организовать проверку доводов общественников руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области.