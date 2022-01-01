Бастрыкин поручил проверить доводы активистов против концерта Линдеманна

Авторы обращения призвали депутатов «инициировать на законодательном уровне заслон подобным систематическим антикультурным явлениям» и обратиться в прокуратуру и СК. Общественники заявили, что Линдеманн ранее уже имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов. Активисты солидарны с мнением Бастрыкина, который в одном из интервью заявил о необходимости дать отпор «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты».