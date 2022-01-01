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Бастрыкин поручил проверить доводы активистов против концерта Линдеманна

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству организовать проверку после обращения новосибирских общественников к депутатам Госдумы. Активисты попросили поддержать их в борьбе за отмену концерта лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который должен пройти в городе 26 января.

Авторы обращения призвали депутатов «инициировать на законодательном уровне заслон подобным систематическим антикультурным явлениям» и обратиться в прокуратуру и СК. Общественники заявили, что Линдеманн ранее уже имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов. Активисты солидарны с мнением Бастрыкина, который в одном из интервью заявил о необходимости дать отпор «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты».

«Нам как родителям очень сложно в таких условиях воспитывать своих собственных детей, ограждать их от того потока мерзости и нечистот, который льётся со всех щелей – телевидения, интернета», — заявили авторы обращения, предложив депутатам посмотреть видео с одного из концертов Линдеманна в Париже.

Глава ведомства поручил организовать проверку доводов общественников руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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