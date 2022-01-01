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ТАСС узнал причину снятия с рейса молодежной сборной России по хоккею

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Хоккеистов молодежной сборной России сняли с рейса из Канады из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что сборная не смогла покинуть страну якобы из-за «пьянства, курения и отказа от масок». Правила нарушила также чешская молодежная сборная, рассказала журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн.

«И чешская, и российская молодежные сборные были сняты с рейса. Их не пустят во Франкфурт. Причинами такого решения являются пьянство, курение и отказ от ношения маски. Финская команда также может не полететь в Германию», — написала Леманн в Twitter.

Источник ТАСС заявил, что игроки сборной России «не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов». По его словам, только главный тренер Сергей Зубов закурил по пути в самолет.

Сам Зубов заявил «Известиям», что обе команды не пустили на рейс из-за нарушений масочного режима.

«Команду Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила», — сказал он.

Молодежный чемпионат мира по хоккею досрочно завершили из-за коронавируса. Ранее из-за случаев заражения коронавирусом среди игроков были отменены три встречи МЧМ: США – Швейцария (должен был состояться 28 декабря), Чехия – Финляндия (29 декабря), Россия – Словакия (29 декабря). Турнир начался 26 декабря, всего было проведено девять матчей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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