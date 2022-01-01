ТАСС узнал причину снятия с рейса молодежной сборной России по хоккею
Хоккеистов молодежной сборной России сняли с рейса из Канады из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что сборная не смогла покинуть страну якобы из-за «пьянства, курения и отказа от масок». Правила нарушила также чешская молодежная сборная, рассказала журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн.
«И чешская, и российская молодежные сборные были сняты с рейса. Их не пустят во Франкфурт. Причинами такого решения являются пьянство, курение и отказ от ношения маски. Финская команда также может не полететь в Германию», — написала Леманн в Twitter.
Источник ТАСС заявил, что игроки сборной России «не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов». По его словам, только главный тренер Сергей Зубов закурил по пути в самолет.
Сам Зубов заявил «Известиям», что обе команды не пустили на рейс из-за нарушений масочного режима.
«Команду Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила», — сказал он.
Молодежный чемпионат мира по хоккею досрочно завершили из-за коронавируса. Ранее из-за случаев заражения коронавирусом среди игроков были отменены три встречи МЧМ: США – Швейцария (должен был состояться 28 декабря), Чехия – Финляндия (29 декабря), Россия – Словакия (29 декабря). Турнир начался 26 декабря, всего было проведено девять матчей.