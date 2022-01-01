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Путин наградил борющихся с коронавирусом медиков

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении более 60 российских медиков, которые борются с пандемией коронавируса. Документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.

В документе говорится, что награды вручаются «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга». Медицинские работники награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Две последние госнаграды были учреждены Путиным в первые месяцы пандемии, летом 2020 г.

В список награжденных вошли врачи городских, областных и районных больниц, медсестры и санитарки. Речь идет, в основном, о медиках учреждений здравоохранения Москвы и Московской области. Медалей Луки Крымского удостоены, согласно указу, 36 человек, орденов Пирогова — 18 человек, а медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени — 9 человек.

Аналогичный указ Путин подписал в марте 2021 г., тогда наград были удостоены более 200 медиков.

Правительство РФ выделит на доплаты медикам за борьбу с COVID-19 более 128,5 млрд руб. в первом полугодии 2022 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Эти средства пойдут в том числе на двойные выплаты за работу в новогодние праздники. Выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, а также сотрудники стационарных социальных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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