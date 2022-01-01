Путин наградил борющихся с коронавирусом медиков

Правительство РФ выделит на доплаты медикам за борьбу с COVID-19 более 128,5 млрд руб. в первом полугодии 2022 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Эти средства пойдут в том числе на двойные выплаты за работу в новогодние праздники. Выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, а также сотрудники стационарных социальных организаций.