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Общество

Непривитым гражданам ОАЭ запретят поездки за границу

Ведомости

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом во многих странах заставил власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принять новые ограничительные меры в стране. Не вакцинированные от коронавируса жители не смогут совершать заграничные поездки, сообщило национальное информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство иностранных дел и международного сотрудничества страны.

«В координации с Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям для всех граждан ОАЭ, не привитых по состоянию на 10 января вакцинами от COVID-19, вводится запрет на поездки», — отмечает агентство.

Исключение сделают только для тех невакцинированных граждан, которые по медицинским показаниям не могут сделать прививку. Также запрет на поездки не будет действовать в «гуманитарных случаях» и для выезжающих на лечение.

Кроме того, министерство заявило о необходимости ревакцинации для ранее сделавших прививки граждан.

По данным на 31 декабря в ОАЭ зафиксировали 2426 случаев коронавируса в течение последних суток, умерли два человека. С начала пандемии зарегистрировано почти 762 000 заражений, умерли 2164 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных