Непривитым гражданам ОАЭ запретят поездки за границу
Высокий уровень заболеваемости коронавирусом во многих странах заставил власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принять новые ограничительные меры в стране. Не вакцинированные от коронавируса жители не смогут совершать заграничные поездки, сообщило национальное информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство иностранных дел и международного сотрудничества страны.
«В координации с Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям для всех граждан ОАЭ, не привитых по состоянию на 10 января вакцинами от COVID-19, вводится запрет на поездки», — отмечает агентство.
Исключение сделают только для тех невакцинированных граждан, которые по медицинским показаниям не могут сделать прививку. Также запрет на поездки не будет действовать в «гуманитарных случаях» и для выезжающих на лечение.
Кроме того, министерство заявило о необходимости ревакцинации для ранее сделавших прививки граждан.
По данным на 31 декабря в ОАЭ зафиксировали 2426 случаев коронавируса в течение последних суток, умерли два человека. С начала пандемии зарегистрировано почти 762 000 заражений, умерли 2164 человека.