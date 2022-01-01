Умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай

«В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино», — сообщается на странице кафедры во «ВКонтакте».