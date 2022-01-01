Умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай
Режиссер студии «Мельница» Галина Воропай, которая участвовала в создании сериалов «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины», умерла в возрасте 49 лет, говорится в сообщении кафедры режиссуры мультимедиа и анимации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
«В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино», — сообщается на странице кафедры во «ВКонтакте».
Галина Воропай родилась в 1972 г. в Ленинграде. В 2003 г. закончила курс обучения в вечерних рисовальных классах при Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, а также курсы художников-аниматоров на студии «Мельница».
В 2003-2016 гг. Воропай работала на Студии анимационного кино «Мельница», затем преподавала в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.
Воропай была режиссером выпусков мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Барбоскины» и «Смешарики», в составе режиссерских команд она работала над мультфильмами «Иван Царевич и Серый Волк 2», «Три Богатыря. Ход Конём» и «Иван Царевич и Серый Волк 3».
В качестве художника-аниматора Воропай работала над мультфильмами «Кот и Лиса» и «Алёша Попович и Тугарин Змей».