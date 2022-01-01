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Умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай

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Режиссер студии «Мельница» Галина Воропай, которая участвовала в создании сериалов «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины», умерла в возрасте 49 лет, говорится в сообщении кафедры режиссуры мультимедиа и анимации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

«В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино», — сообщается на странице кафедры во «ВКонтакте».

Галина Воропай родилась в 1972 г. в Ленинграде. В 2003 г. закончила курс обучения в вечерних рисовальных классах при Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, а также курсы художников-аниматоров на студии «Мельница».

В 2003-2016 гг. Воропай работала на Студии анимационного кино «Мельница», затем преподавала в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

Воропай была режиссером выпусков мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Барбоскины» и «Смешарики», в составе режиссерских команд она работала над мультфильмами «Иван Царевич и Серый Волк 2», «Три Богатыря. Ход Конём» и «Иван Царевич и Серый Волк 3».

В качестве художника-аниматора Воропай работала над мультфильмами «Кот и Лиса» и «Алёша Попович и Тугарин Змей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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