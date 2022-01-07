Сельским медикам разрешили продавать лекарства
Сельские медработники с 1 января могут продавать лекарственные препараты, такая мера поможет обеспечить лекарствами жителей сел, в которых нет аптек, сообщила пресс-служба Минздрава.
Согласно законодательству, отпускать льготные лекарства и продавать препараты смогут медики амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и центров общей врачебной практики, которые находятся в селах, где нет аптек. Раньше продавать лекарства могли только фармацевты.
Правительство также упростило выдачу фармацевтических лицензий таким медорганизациям. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил ускорить лицензирование амбулаторий и ФАП по новым правилам, чтобы быстрее решить проблему лекарственного обеспечения, добавили в Минздраве.
В конце прошлого года правительство внесло 22 новых препарата в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2022 г. Теперь в списке значится 808 наименований. В правительстве напомнили, что цены на препараты из ЖНВЛП регулирует государство. Эти лекарства применяют при лечении пациентов в больницах в рамках ОМС. Также такие препараты бесплатно выдают льготникам по рецепту врача.