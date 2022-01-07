Газета
Общество

Сельским медикам разрешили продавать лекарства

Ведомости

Сельские медработники с 1 января могут продавать лекарственные препараты, такая мера поможет обеспечить лекарствами жителей сел, в которых нет аптек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Согласно законодательству, отпускать льготные лекарства и продавать препараты смогут медики амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и центров общей врачебной практики, которые находятся в селах, где нет аптек. Раньше продавать лекарства могли только фармацевты.

Правительство также упростило выдачу фармацевтических лицензий таким медорганизациям. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил ускорить лицензирование амбулаторий и ФАП по новым правилам, чтобы быстрее решить проблему лекарственного обеспечения, добавили в Минздраве.

В конце прошлого года правительство внесло 22 новых препарата в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2022 г. Теперь в списке значится 808 наименований. В правительстве напомнили, что цены на препараты из ЖНВЛП регулирует государство. Эти лекарства применяют при лечении пациентов в больницах в рамках ОМС. Также такие препараты бесплатно выдают льготникам по рецепту врача.

Ранее по теме: Правительство добавило в перечень жизненно необходимых препаратов 22 новых лекарства

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных