Сельским медикам разрешили продавать лекарства

В конце прошлого года правительство внесло 22 новых препарата в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2022 г. Теперь в списке значится 808 наименований. В правительстве напомнили, что цены на препараты из ЖНВЛП регулирует государство. Эти лекарства применяют при лечении пациентов в больницах в рамках ОМС. Также такие препараты бесплатно выдают льготникам по рецепту врача.