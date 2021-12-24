Правительство добавило в перечень жизненно необходимых препаратов 22 новых лекарства
Правительство внесло в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2022 г. 22 новых лекарства, всего в перечне теперь 808 наименований, говорится на сайте кабмина.
Со следующего года в перечень будут входить препараты для лечения спинально-мышечной атрофии (рисдиплам), рака молочной железы (талазопариб), муковисцидоза (ивакафтор+лумакафтор), рассеянного склероза (кладрибин и сипонимод), а также лекарства от множественной миеломы, хронического гепатита В, внутрибольничных инфекций и ВИЧ. В список внесли дополнительные лекарственные формы пяти препаратов, которые уже входят в него.
В правительстве напомнили, что цены на препараты из ЖНВЛП регулирует государство. Эти лекарства применяют при лечении пациентов в больницах в рамках ОМС. Также такие препараты бесплатно выдают льготникам по рецепту врача.
Правительство также расширило перечень дорогостоящих препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний. В него включили четыре препарата для пациентов с рассеянным склерозом, множественной миеломой и гемофилией. Такие препараты централизованно закупает Минздрав и бесплатно выдает пациентам за счет федерального бюджета.