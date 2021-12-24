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Общество

Правительство добавило в перечень жизненно необходимых препаратов 22 новых лекарства

Ведомости

Правительство внесло в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2022 г. 22 новых лекарства, всего в перечне теперь 808 наименований, говорится на сайте кабмина.

Со следующего года в перечень будут входить препараты для лечения спинально-мышечной атрофии (рисдиплам), рака молочной железы (талазопариб), муковисцидоза (ивакафтор+лумакафтор), рассеянного склероза (кладрибин и сипонимод), а также лекарства от множественной миеломы, хронического гепатита В, внутрибольничных инфекций и ВИЧ. В список внесли дополнительные лекарственные формы пяти препаратов, которые уже входят в него. 

В правительстве напомнили, что цены на препараты из ЖНВЛП регулирует государство. Эти лекарства применяют при лечении пациентов в больницах в рамках ОМС. Также такие препараты бесплатно выдают льготникам по рецепту врача. 

Правительство также расширило перечень дорогостоящих препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний. В него включили четыре препарата для пациентов с рассеянным склерозом, множественной миеломой и гемофилией. Такие препараты  централизованно закупает Минздрав и бесплатно выдает пациентам за счет федерального бюджета.

Ранее по теме: Кабмин утвердил схему усиления контроля за ценами на жизненно важные лекарства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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