Правительство добавило в перечень жизненно необходимых препаратов 22 новых лекарства

Со следующего года в перечень будут входить препараты для лечения спинально-мышечной атрофии (рисдиплам), рака молочной железы (талазопариб), муковисцидоза (ивакафтор+лумакафтор), рассеянного склероза (кладрибин и сипонимод), а также лекарства от множественной миеломы, хронического гепатита В, внутрибольничных инфекций и ВИЧ. В список внесли дополнительные лекарственные формы пяти препаратов, которые уже входят в него.