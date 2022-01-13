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В России за сутки выявили 21 155 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 21 155 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Днем ранее в России выявили 17 946 случаев коронавируса. Показатель стал максимальным с 28 декабря. Также за сутки скончались от COVID-19 740 человек.

За весь период в России выявили 10 723 305 случаев заражения коронавирусом. 9 784 348 пациентов выздоровели от вируса, 319 172 человека – скончались.

В Москве за сутки выявили 5490 случаев заражения коронавирусом – показатель третий день подряд превышает 4000 случаев заражения. 767 пациентов с COVID-19 за сутки госпитализировали. На ИВЛ находятся 512 человек.

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 1839 случаев, Московской области – 1556, Нижегородской области – 647, Свердловской области – 410, Ростовской области – 391 случай.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,2%. Также она заявила, что новый рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон» неизбежен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных