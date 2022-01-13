В России за сутки выявили 21 155 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 21 155 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Днем ранее в России выявили 17 946 случаев коронавируса. Показатель стал максимальным с 28 декабря. Также за сутки скончались от COVID-19 740 человек.
За весь период в России выявили 10 723 305 случаев заражения коронавирусом. 9 784 348 пациентов выздоровели от вируса, 319 172 человека – скончались.
В Москве за сутки выявили 5490 случаев заражения коронавирусом – показатель третий день подряд превышает 4000 случаев заражения. 767 пациентов с COVID-19 за сутки госпитализировали. На ИВЛ находятся 512 человек.
Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 1839 случаев, Московской области – 1556, Нижегородской области – 647, Свердловской области – 410, Ростовской области – 391 случай.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,2%. Также она заявила, что новый рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон» неизбежен.