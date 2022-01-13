В России за сутки выявили 21 155 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 21 155 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Днем ранее в России выявили 17 946 случаев коронавируса. Показатель стал максимальным с 28 декабря. Также за сутки скончались от COVID-19 740 человек.