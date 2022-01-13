Мишустин допустил возникновение новой пандемии

В августе прошлого года группа ученых из Университета Падуи в Италии вместе с американскими коллегами из Дьюкского университета в Северной Каролине и Университета Маркетт в Милуоки опубликовали исследование, в котором говорилось, что вероятность возникновения экстремальных пандемий типа испанского гриппа не так велика — около двух процентов в год. Но год от года вероятность увеличивается и через несколько десятилетий, по оценкам авторов, вырастет примерно в три раза. Анализ охватывал такие инфекции, как чума, оспа, холера, сыпной тиф и новые вирусы гриппа.