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Общество

Мишустин допустил возникновение новой пандемии

Ведомости

Пандемия коронавируса может оказаться не последней, есть риск возникновения новых заболеваний. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Гайдаровском форуме.

«Не менее важно в ближайшие годы отладить комплексную систему защиты от новых биологических угроз – от ранней диагностики до оперативной разработки вакцин, терапевтических препаратов и организации их производства. Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

По его словам, период адаптации к пандемии коронавируса на данный момент завершен. И на данный момент задачей номер один является поддержание здоровья людей и увеличение продолжительности жизни, уточнил Мишустин.

«Это долгосрочная стратегическая работа, которая включает в себя целый комплекс мер: раннюю профилактику, развитие как базовой, так и высокотехнологичной медицинской помощи, разработку и организацию производства лекарств нового поколения», — подчеркнул премьер.

В октябре прошлого года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал появление нового смертоносного вируса в мире. По его словам, мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии. «Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать», — подчеркнул он.

В августе прошлого года группа ученых из Университета Падуи в Италии вместе с американскими коллегами из Дьюкского университета в Северной Каролине и Университета Маркетт в Милуоки опубликовали исследование, в котором говорилось, что вероятность возникновения экстремальных пандемий типа испанского гриппа не так велика — около двух процентов в год. Но год от года вероятность увеличивается и через несколько десятилетий, по оценкам авторов, вырастет примерно в три раза. Анализ охватывал такие инфекции, как чума, оспа, холера, сыпной тиф и новые вирусы гриппа.

Несмотря на то что у каждого из этих патогенов разная скорость распространения, авторы выявили определенные закономерности, которые позволили им описать вероятность повторения событий аналогичного масштаба в будущем. «Самый важный вывод заключается в том, что крупные пандемии, такие как COVID-19 и испанский грипп, относительно вероятны», — говорилось в статье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных