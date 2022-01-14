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Начальник радиотехнических войск ВКС арестован по делу о взятке в 5 млн рублей

Ведомости

Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Андрей Кобан арестован по обвинению в получении взятки в размере 5 млн руб., сообщил ТАСС из зала суда.

«Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн руб. от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники», — говорится в ходатайстве об аресте, которое зачитал следователь ГВСУ СКР Виталий Дмитриев. Он попросил оставить Кобана под арестом до 20 апреля.

По данным «РИА Новости», генерал-майора арестовали в ноябре прошлого года, однако СМИ узнали об этом только сейчас, когда суд рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных