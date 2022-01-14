Начальник радиотехнических войск ВКС арестован по делу о взятке в 5 млн рублей
Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Андрей Кобан арестован по обвинению в получении взятки в размере 5 млн руб., сообщил ТАСС из зала суда.
«Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн руб. от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники», — говорится в ходатайстве об аресте, которое зачитал следователь ГВСУ СКР Виталий Дмитриев. Он попросил оставить Кобана под арестом до 20 апреля.
По данным «РИА Новости», генерал-майора арестовали в ноябре прошлого года, однако СМИ узнали об этом только сейчас, когда суд рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения.