Начальник радиотехнических войск ВКС арестован по делу о взятке в 5 млн рублей

«Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн руб. от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники», — говорится в ходатайстве об аресте, которое зачитал следователь ГВСУ СКР Виталий Дмитриев. Он попросил оставить Кобана под арестом до 20 апреля.