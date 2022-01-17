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Общество

В СКР оценили ущерб от налоговых преступлений в 58 млрд рублей в год

Ведомости

Ущерб от налоговых преступлений в России в среднем составляет 58 млрд руб. в год,, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Следственного комитета Елену Леоненко.

«Средний ежегодный ущерб от налоговых преступлений составляет порядка 58 млрд руб., это если брать данные с 2011 по 2020 г.», — рассказала Леоненко. По ее словам, возбуждение уголовного дела или процессуальная проверка побуждают часть недобросовестных налогоплательщиков возместить ущерб бюджету. В последние годы растет удельный вес ущерба, который возмещается добровольно: в 2014 г. показатель составлял 26%, а в последние пять лет — около 50%, отметила Леоненко.

За девять месяцев прошлого года ущерб от неуплаты налогов составил около 60 млрд руб., из них добровольно возместили 66%, или 39,7 млрд руб. Среди уголовных дел, которые расследует СКР, только 17% неплательщиков хотят выплатить ущерб для освобождения от уголовной ответственности, рассказала Леоненко.

«Известия» со ссылкой на Минюст писали, что министерство разработало законопроект, в котором предлагается запретить перевод денег по так называемой «молдавской схеме» — на счета в иностранных банках по исполнительным листам. В министерстве хотят создать механизм перечисления средств, которые подлежат взысканию на основании исполнительных документов, только на счета зарегистрированных в России финорганизаций.

Ранее по теме: Минюст предложил запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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