В СКР оценили ущерб от налоговых преступлений в 58 млрд рублей в год

«Средний ежегодный ущерб от налоговых преступлений составляет порядка 58 млрд руб., это если брать данные с 2011 по 2020 г.», — рассказала Леоненко. По ее словам, возбуждение уголовного дела или процессуальная проверка побуждают часть недобросовестных налогоплательщиков возместить ущерб бюджету. В последние годы растет удельный вес ущерба, который возмещается добровольно: в 2014 г. показатель составлял 26%, а в последние пять лет — около 50%, отметила Леоненко.