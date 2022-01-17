В СКР оценили ущерб от налоговых преступлений в 58 млрд рублей в год
Ущерб от налоговых преступлений в России в среднем составляет 58 млрд руб. в год,, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Следственного комитета Елену Леоненко.
«Средний ежегодный ущерб от налоговых преступлений составляет порядка 58 млрд руб., это если брать данные с 2011 по 2020 г.», — рассказала Леоненко. По ее словам, возбуждение уголовного дела или процессуальная проверка побуждают часть недобросовестных налогоплательщиков возместить ущерб бюджету. В последние годы растет удельный вес ущерба, который возмещается добровольно: в 2014 г. показатель составлял 26%, а в последние пять лет — около 50%, отметила Леоненко.
За девять месяцев прошлого года ущерб от неуплаты налогов составил около 60 млрд руб., из них добровольно возместили 66%, или 39,7 млрд руб. Среди уголовных дел, которые расследует СКР, только 17% неплательщиков хотят выплатить ущерб для освобождения от уголовной ответственности, рассказала Леоненко.
«Известия» со ссылкой на Минюст писали, что министерство разработало законопроект, в котором предлагается запретить перевод денег по так называемой «молдавской схеме» — на счета в иностранных банках по исполнительным листам. В министерстве хотят создать механизм перечисления средств, которые подлежат взысканию на основании исполнительных документов, только на счета зарегистрированных в России финорганизаций.