Глава Коми отправил правительство в отставку

Своё решение Владимир Уйба связал со «стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде». «Прежде всего это диверсификация экономики и реализация программы социально–экономического развития региона, по поручению президента России её необходимо утвердить не позднее марта 2022 г.», — говорится в сообщении. Глава Республики поблагодарил прежний состав кабмина за совместную работу, назвав минувший год «очень важным и результативным».