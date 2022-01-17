Глава Коми отправил правительство в отставку
Глава Республики Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство региона, говорится на официальной странице республики.
Своё решение Владимир Уйба связал со «стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде». «Прежде всего это диверсификация экономики и реализация программы социально–экономического развития региона, по поручению президента России её необходимо утвердить не позднее марта 2022 г.», — говорится в сообщении. Глава Республики поблагодарил прежний состав кабмина за совместную работу, назвав минувший год «очень важным и результативным».
Новый состав правительства Коми будет объявлен позднее, отправленные в отставку члены правительства продолжат исполнять обязанности до этого момента. В период формирования нового правительства его председателем назначена Эльмира Ахмеева, которая ранее была заместителем председателя и министром экономического развития и промышленности республики. Уйба возглавляет Коми с апреля 2020 г.