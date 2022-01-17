СБР объявил состав сборной России на Олимпиаду-2022
Союз биатлонистов России (СБР) объявил составы мужской и женской сборных на Олимпиаду в Пекине. Составы команд опубликованы на сайте СБР.
В состав мужской и женской сборных вошли по пять человек — российские биатлонисты не смогли получить расширенную квоту, которая бы позволила отправить в Пекин по шесть человек. В состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Александр Поварницын и Антон Бабиков поедут в Пекин в качестве запасных.
В состав женской команды вошли Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова. Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова остаются в России в качестве запасных.
XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. Также запрещено использование гимна и герба страны. Атлеты из России буду выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с музыкой Чайковского вместо гимна.