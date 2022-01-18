Собянин предупредил об удвоении числа заболевших COVID-19 в Москве

За последние сутки коронавирус выявили у 8342 москвичей, следует из данных оперштаба. Это максимум с 28 октября 2021 г. Рекордное значение в 9120 случаев было зафиксирован в столице 19 июня прошлого года. При этом за сутки скончались 69 пациентов с COVID-19 в Москве. Общее число зараженных за время пандемии в городе составляет 2 104 575 человек. Из них 1 911 329 выздоровели, 38 013 умерли, остальные болеют в настоящий момент.