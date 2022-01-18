Собянин предупредил об удвоении числа заболевших COVID-19 в Москве
Заболеваемость коронавирусом в Москве на этой неделе вырастет вдвое по сравнению с предыдущей, рассказал мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
«Одновременно с ростом доли омикрона растет и количество заболеваний. На прошлой неделе оно выросло в два раза и на этой неделе снова в два раза вырастет — скорее всего, в такой динамике будут происходить события», — заявил он.
Собянин не стал прогнозировать, сколько недель продлится подобная динамика. Он отметил, что в Европе она продолжается минимум один месяц.
Несмотря на рост числа зараженных коронавирусом, количество госпитализированных с COVID-19 граждан за прошедшую неделю и понедельник почти не увеличилось, отметил мэр. Однако по мере роста количества инфицированных показатель все равно начнет повышаться, предупредил Собянин. Ввиду этого нагрузка на медицинские учреждения будет «колоссальной», добавил он.
Москва наряду с Московской областью и Санкт-Петербургом входит в список регионов, где уже доминирует южноафриканский штамм омикрон, признанный более заразным за счет наличия рекордного числа мутаций — 32. Ввиду динамики заболеваемости Собянин продлил до 1 апреля 2022 г. требование к работодателям по переводу минимум 30% сотрудников на удаленку. Домашний режим пролонгирован также для людей с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет.
За последние сутки коронавирус выявили у 8342 москвичей, следует из данных оперштаба. Это максимум с 28 октября 2021 г. Рекордное значение в 9120 случаев было зафиксирован в столице 19 июня прошлого года. При этом за сутки скончались 69 пациентов с COVID-19 в Москве. Общее число зараженных за время пандемии в городе составляет 2 104 575 человек. Из них 1 911 329 выздоровели, 38 013 умерли, остальные болеют в настоящий момент.