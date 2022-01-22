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Общество

В Санкт-Петербурге за отказ требовать QR-коды закрыли 20 ресторанов

Ведомости

В Санкт-Петербурге временно закрыли 20 заведений общепита, которые работали в ночное время без требования у посетителей QR-кода. 32 протокола об административных  правонарушениях составлено в отношении  юрлиц, 103 — в отношении посетителей. 

Рейды по заведениям общепита прошли в ночь с 21 на 22 января, сообщило Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу. Проверку провели следователи, полицейские, чиновники и сотрудники Роспотребнадзора при силовой поддержке Росгвардии.

В результате были выявлены «многочисленные  нарушения  законодательства  о санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения,  а также в сфере защиты прав потребителей». Работа всех 20 объектов временно приостановлена, проверяющие также изъяли из ресторанов смартфоны, компьютеры, кассовые аппараты и документацию. 

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Ранее полиция возбудила уголовное дело из-за распространения в соцсетях призывов к нарушениям гражданами и бизнесом требований нормативных актов о мерах  по противодействию распространения  коронавируса.

«В частности, о запрете на осуществление деятельности объектов общественного питания с 23 до 6 часов, а также об обязательном наличии QR-кодов, что создало реальную угрозу распространения коронавирусной инфекции. Данные призывы непосредственно направлены на нарушение санитарно–эпидемиологических правил», — говорится в сообщении СК.

В Санкт-Петербурге со 2 января введена система обязательных QR-кодов. Предъявлять подтверждение прохождения вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания необходимо в заведениях общепита и торговых центрах. При этом QR-коды не нужно показывать при входе в продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, магазины без торгового зала, а также кафе и рестораны на вокзалах и в аэропорту.

Губернатор Александр Беглов ранее заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в городе и отметил, что Петербург «ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости». В Санкт-Петербурге прорабатываются варианты дополнительных мер против коронавируса в случае взрывного роста заболеваемости, сообщали 17 января «РИА Новости» со ссылкой на Беглова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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