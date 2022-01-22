В Санкт-Петербурге за отказ требовать QR-коды закрыли 20 ресторанов
В Санкт-Петербурге временно закрыли 20 заведений общепита, которые работали в ночное время без требования у посетителей QR-кода. 32 протокола об административных правонарушениях составлено в отношении юрлиц, 103 — в отношении посетителей.
Рейды по заведениям общепита прошли в ночь с 21 на 22 января, сообщило Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу. Проверку провели следователи, полицейские, чиновники и сотрудники Роспотребнадзора при силовой поддержке Росгвардии.
В результате были выявлены «многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в сфере защиты прав потребителей». Работа всех 20 объектов временно приостановлена, проверяющие также изъяли из ресторанов смартфоны, компьютеры, кассовые аппараты и документацию.
Ранее полиция возбудила уголовное дело из-за распространения в соцсетях призывов к нарушениям гражданами и бизнесом требований нормативных актов о мерах по противодействию распространения коронавируса.
«В частности, о запрете на осуществление деятельности объектов общественного питания с 23 до 6 часов, а также об обязательном наличии QR-кодов, что создало реальную угрозу распространения коронавирусной инфекции. Данные призывы непосредственно направлены на нарушение санитарно–эпидемиологических правил», — говорится в сообщении СК.
В Санкт-Петербурге со 2 января введена система обязательных QR-кодов. Предъявлять подтверждение прохождения вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания необходимо в заведениях общепита и торговых центрах. При этом QR-коды не нужно показывать при входе в продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, магазины без торгового зала, а также кафе и рестораны на вокзалах и в аэропорту.
Губернатор Александр Беглов ранее заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в городе и отметил, что Петербург «ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости». В Санкт-Петербурге прорабатываются варианты дополнительных мер против коронавируса в случае взрывного роста заболеваемости, сообщали 17 января «РИА Новости» со ссылкой на Беглова.