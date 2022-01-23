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В Китае коронавирус выявили у 72 прибывших на Олимпиаду

Ведомости

Власти Китая выявили коронавирус у 72 членов иностранных делегаций, прибывших в Пекин на Олимпийские игры, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление оргкомитета. 

В нем говорится, что с 4 по 22 января в Китай приехали 2586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо и 2415 — «представители других заинтересованных сторон».

Тестирование на коронавирус выявило 72 инфицированных среди «представителей других заинтересованных сторон», пока среди атлетов и официальных лиц не зафиксированы случаи заражения COVID-19.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, китаист Василий Кашин, говоря о причинах отсутствия штамма «омикрон» в Китае, отмечал, что Пекин может столкнуться с жестким ударом эпидемии в 2022 г. на фоне проведения Олимпиады.

Ранее официальные представители США, Великобритании, Австралии и Канады отказались от посещения предстоящих Олимпийских игр. Такое решение было принято из-за обвинений, которые ранее выдвигались против КНР и связаны с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны. Президент России Владимир Путин назвал ошибкой дипломатический бойкот Олимпиады.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных