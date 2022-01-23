В Китае коронавирус выявили у 72 прибывших на Олимпиаду
Власти Китая выявили коронавирус у 72 членов иностранных делегаций, прибывших в Пекин на Олимпийские игры, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление оргкомитета.
В нем говорится, что с 4 по 22 января в Китай приехали 2586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо и 2415 — «представители других заинтересованных сторон».
Тестирование на коронавирус выявило 72 инфицированных среди «представителей других заинтересованных сторон», пока среди атлетов и официальных лиц не зафиксированы случаи заражения COVID-19.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, китаист Василий Кашин, говоря о причинах отсутствия штамма «омикрон» в Китае, отмечал, что Пекин может столкнуться с жестким ударом эпидемии в 2022 г. на фоне проведения Олимпиады.
Ранее официальные представители США, Великобритании, Австралии и Канады отказались от посещения предстоящих Олимпийских игр. Такое решение было принято из-за обвинений, которые ранее выдвигались против КНР и связаны с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны. Президент России Владимир Путин назвал ошибкой дипломатический бойкот Олимпиады.