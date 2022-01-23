В Китае коронавирус выявили у 72 прибывших на Олимпиаду

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, китаист Василий Кашин, говоря о причинах отсутствия штамма «омикрон» в Китае, отмечал, что Пекин может столкнуться с жестким ударом эпидемии в 2022 г. на фоне проведения Олимпиады.