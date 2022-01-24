Кадыров призвал задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку «Новой газеты» Милашину
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал террористами члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Он призвал правоохранительные органы задержать их как «пособников террористов».
«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах», — написал глава Чечни.
Кадыров написал о Каляпине и Милашиной в контексте ситуации с семьей экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, который на прошлой неделе сообщил о похищении своей жены Заремы. Сын Сайди и Заремы юрист Абубакар Янгулбаев рассказал, что в четверг вечером неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.
Кадыров позже написал, что «после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». Он также заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». После чего Сайди Янгулбаев заявил об отъезде из России.