Кадыров призвал задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку «Новой газеты» Милашину

Кадыров написал о Каляпине и Милашиной в контексте ситуации с семьей экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, который на прошлой неделе сообщил о похищении своей жены Заремы. Сын Сайди и Заремы юрист Абубакар Янгулбаев рассказал, что в четверг вечером неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.