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Кадыров призвал задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку «Новой газеты» Милашину

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал террористами члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Он призвал правоохранительные органы задержать их как «пособников террористов».

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах», — написал глава Чечни.

Кадыров написал о Каляпине и Милашиной в контексте ситуации с семьей экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, который на прошлой неделе сообщил о похищении своей жены Заремы. Сын Сайди и Заремы юрист Абубакар Янгулбаев рассказал, что в четверг вечером неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Кадыров позже написал, что «после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». Он также заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». После чего Сайди Янгулбаев заявил об отъезде из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных