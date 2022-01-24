Песков назвал слова Кадырова о Каляпине и Милашиной его личным мнением
Глава Чечни Рамзан Кадыров, назвавший члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину террористами, скорее всего, выразил свое личное мнение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, в данном случае нельзя, и потом, собственно, Рамзан Кадыров — ну, скорее, это его личное мнение или мнение как главы республики», — ответил Песков на вопрос, можно ли сказать, что заявление Кадырова — это заявление федерального центра.
Ранее Кадыров в своем Telegram-канале назвал Каляпина и Милашину террористами, обвинил их в зарабатывании на теме Чечни и чеченцев, разрабатывании сценариев и «нашептывании» своим персонажам на ухо текстов и поведения. Кадыров написал о Каляпине и Милашиной в контексте ситуации с семьей экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, который на прошлой неделе сообщил о похищении своей жены Заремы Мусаевой. Сын Сайди и Заремы юрист Абубакар Янгулбаев рассказал, что в четверг вечером неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.
Кадыров позже написал, что, «после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». Он также заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». После этого Сайди Янгулбаев заявил об отъезде из России.