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Песков назвал слова Кадырова о Каляпине и Милашиной его личным мнением

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров, назвавший члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину террористами, скорее всего, выразил свое личное мнение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, в данном случае нельзя, и потом, собственно, Рамзан Кадыров — ну, скорее, это его личное мнение или мнение как главы республики», — ответил Песков на вопрос, можно ли сказать, что заявление Кадырова — это заявление федерального центра.

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале назвал Каляпина и Милашину террористами, обвинил их в зарабатывании на теме Чечни и чеченцев, разрабатывании сценариев и «нашептывании» своим персонажам на ухо текстов и поведения. Кадыров написал о Каляпине и Милашиной в контексте ситуации с семьей экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, который на прошлой неделе сообщил о похищении своей жены Заремы Мусаевой. Сын Сайди и Заремы юрист Абубакар Янгулбаев рассказал, что в четверг вечером неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде, после чего увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Кадыров позже написал, что, «после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». Он также заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». После этого Сайди Янгулбаев заявил об отъезде из России.

Ранее по теме: Кадыров призвал задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку «Новой газеты» Милашину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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