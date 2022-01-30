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Гинцбург: «Спутник лайт» защищает от «омикрона» 100% привитых

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Ревакцинированные препаратом «Спутник лайт» в течение трех месяцев полностью защищены от заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом со ссылкой на данные исследований сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Что касается «Спутника V», то 75% вакцинированных этим препаратом содержат вируснейтрализующие антитела к новому штамму. 

«Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Гинцбург также усомнился в том, что «омикрон» может стать последним штаммом коронавируса. 

Ранее глава Центра им. Гамалеи говорил, что «омикрон» не поможет завершить пандемию из-за вероятности появления более опасной мутации. Предотвратить мутацию вируса можно вакцинацией 75-80% россиян, которую необходимо провести за полгода, считает ученый.  

Он также отмечал, что «Спутник V» защищает от тяжелого течения COVID-19 при заражении «омикроном», но не от самого инфицирования. Это стало известно по результатам исследований на животных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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