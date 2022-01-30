Гинцбург: «Спутник лайт» защищает от «омикрона» 100% привитых
Ревакцинированные препаратом «Спутник лайт» в течение трех месяцев полностью защищены от заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом со ссылкой на данные исследований сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Что касается «Спутника V», то 75% вакцинированных этим препаратом содержат вируснейтрализующие антитела к новому штамму.
«Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).
Гинцбург также усомнился в том, что «омикрон» может стать последним штаммом коронавируса.
Ранее глава Центра им. Гамалеи говорил, что «омикрон» не поможет завершить пандемию из-за вероятности появления более опасной мутации. Предотвратить мутацию вируса можно вакцинацией 75-80% россиян, которую необходимо провести за полгода, считает ученый.
Он также отмечал, что «Спутник V» защищает от тяжелого течения COVID-19 при заражении «омикроном», но не от самого инфицирования. Это стало известно по результатам исследований на животных.