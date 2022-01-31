В России создадут систему для помощи заключенным на базе ФСИН

«В настоящее время мы заканчиваем процедуру согласования, и я думаю, что мы уже его представим в правительство для последующего внесения в Государственную думу. Поэтому я бы хотел, чтобы вы дали одобрение на эти шаги, и я думаю, что мы где-нибудь к середине 2023 г. уже создадим ее, может быть, не в полном объеме, но уже в значительной степени эта служба заработает», — сказал министр. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.