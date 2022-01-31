В России создадут систему для помощи заключенным на базе ФСИН
Минюст предложил создать систему пробации для помощи заключенным в адаптации к жизни за пределами колоний, соответствующий законопроект уже подготовлен и будет внесен в правительство. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Систему пробации предлагается создать на базе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и учредить для этого специальную должность заместителя главы службы.
«В настоящее время мы заканчиваем процедуру согласования, и я думаю, что мы уже его представим в правительство для последующего внесения в Государственную думу. Поэтому я бы хотел, чтобы вы дали одобрение на эти шаги, и я думаю, что мы где-нибудь к середине 2023 г. уже создадим ее, может быть, не в полном объеме, но уже в значительной степени эта служба заработает», — сказал министр. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Путин предложение Чуйченко поддержал. В ходе встречи министр заявил, что ежегодно из мест лишения свободы выходят порядка 100 000 заключенных, из них порядка 44% совершают преступления и повторно отправляются в колонию. «Мы исходим из того, что такая служба должна примерно насчитывать около 50 000 человек и эти люди будут обладать соответствующими знаниями, в том числе и в области психологии», — отметил Чуйченко.