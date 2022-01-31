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В России создадут систему для помощи заключенным на базе ФСИН

Ведомости

Минюст предложил создать систему пробации для помощи заключенным в адаптации к жизни за пределами колоний, соответствующий законопроект уже подготовлен и будет внесен в правительство. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Систему пробации предлагается создать на базе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и учредить для этого специальную должность заместителя главы службы. 

«В настоящее время мы заканчиваем процедуру согласования, и я думаю, что мы уже его представим в правительство для последующего внесения в Государственную думу. Поэтому я бы хотел, чтобы вы дали одобрение на эти шаги, и я думаю, что мы где-нибудь к середине 2023 г. уже создадим ее, может быть, не в полном объеме, но уже в значительной степени эта служба заработает», — сказал министр. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Путин предложение Чуйченко поддержал. В ходе встречи министр заявил, что ежегодно из мест лишения свободы выходят порядка 100 000 заключенных, из них порядка 44% совершают преступления и повторно отправляются в колонию. «Мы исходим из того, что такая служба должна примерно насчитывать около 50 000 человек и эти люди будут обладать соответствующими знаниями, в том числе и в области психологии», — отметил Чуйченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных