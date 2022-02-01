Британские врачи назвали симптомы нового варианта «омикрона» BA.2

«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Мутацию «омикрона» BA.2 14 января обнаружили у трех человек в городе Уппсала на юге Швеции. Также известно о случаях мутации в Великобритании.