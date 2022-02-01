Британские врачи назвали симптомы нового варианта «омикрона» BA.2
Высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса являются симптомами нового варианта штамма «омикрон» BA.2 или «стелс-омикрона», сообщил Express со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.
По их данным, симптомы нового варианта «омикрона» будут похожи на симптомы предыдущего. Врачи отметили, что распространенными симптомами коронавируса являются насморк или заложенный нос, усталость, головная боль, непрерывный кашель, одышка или затрудненное дыхание, боль в мышцах или теле, потеря чувства вкуса и обоняния, боль в горле, тошнота или рвота и диарея.
Издание отметило, что при появлении одного или нескольких из перечисленных симптомов нужно как можно скорее сдать тест на коронавирус. При положительном результате теста заболевшему следует изолироваться на пять дней.
«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Мутацию «омикрона» BA.2 14 января обнаружили у трех человек в городе Уппсала на юге Швеции. Также известно о случаях мутации в Великобритании.
В декабре министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что симптомы «омикрона» схожи с симптомами гриппа: это першение в горле, температура, мышечные боли и интоксикация. Лектор Королевского колледжа Лондона доктор Клэр Стивс сообщила, что самый распространенный симптом заражения «омикроном» — это головная боль. Среди других часто встречающихся проявлений заболевания доктор назвала также боль в горле и насморк. Симптомы часто напоминают ОРВИ, поскольку омикрон-штамм более заразен по сравнению с предыдущими вариантами инфекции.