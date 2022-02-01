В России за сутки выявили 125 836 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировано 125 836 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель обновляет рекорд каждый день, начиная с 21 января. Умерли за сутки 663 заболевших.
За весь период пандемии в России выявили 11 986 913 случаев коронавируса. 10 288 582 пациента вылечились от COVID-19, 332 012 – скончались от него.
В Москве за сутки выявили 21 533 случая заражения – показатель снижается третий день подряд. 1615 пациентов были госпитализированы с коронавирусом за сутки, 543 человека находятся на ИВЛ. Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 13 619 случаев, Московской области – 11 475, Пермском крае – 3303, Челябинской области – 3277, Якутии – 3211.
По данным оперштаба на 28 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России остался на уровне предыдущей недели – 64,4%, потому что свой иммунитет потеряли те, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 83,7 млн россиян, а полностью привились 79,3 млн человек.