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Минтруд рекомендовал работодателям перевести максимальное число сотрудников на удаленку

Ведомости

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рекомендовала перевести на удаленную работу максимально возможное число сотрудников из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», — говорится в сообщении. При этом численность работников, которых можно перевести на удаленный режим, организация определяет самостоятельно.

За последние сутки в России зарегистрировано 125 836 случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимумом за все время пандемии. За весь период пандемии в России выявили 11 986 913 случаев коронавируса. 10 288 582 пациента вылечились от COVID-19, 332 012 – скончались от него.

По данным оперштаба на 28 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России остался на уровне предыдущей недели – 64,4%, потому что свой иммунитет потеряли те, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 83,7 млн россиян, а полностью привились 79,3 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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