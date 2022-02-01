Минтруд рекомендовал работодателям перевести максимальное число сотрудников на удаленку
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рекомендовала перевести на удаленную работу максимально возможное число сотрудников из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», — говорится в сообщении. При этом численность работников, которых можно перевести на удаленный режим, организация определяет самостоятельно.
За последние сутки в России зарегистрировано 125 836 случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимумом за все время пандемии. За весь период пандемии в России выявили 11 986 913 случаев коронавируса. 10 288 582 пациента вылечились от COVID-19, 332 012 – скончались от него.
По данным оперштаба на 28 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России остался на уровне предыдущей недели – 64,4%, потому что свой иммунитет потеряли те, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 83,7 млн россиян, а полностью привились 79,3 млн человек.