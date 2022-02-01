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«Газпром» сообщил об отборе свыше 80% закачанного летом в европейские ПХГ газа

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Объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе уменьшился на 27,2% по сравнению с уровнем 2021 г., из хранилищ отобрали 81% закачанного летом топлива, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«На 30 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах – на 27,2% (на 14,2 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобран уже 81% от объема газа, закачанного в летний период. Объем активного газа в европейских хранилищах на 30 января составляет всего 38,1 млрд куб. м, что на 2,7 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату», — говорится в публикации в Telegram-канале «Газпрома».

В свою очередь, запасы газа в подземных хранилищах Украины опустились до 11,4 млрд куб. м., что на 46,3% или на 9,8 млрд куб. м ниже показателя прошлого года, а также на 3,9 млрд куб. м меньше, чем на начало процесса закачки топлива в апреле 2021 г.

14 января словацкий газотранспортный оператор Eustream сообщил, что с начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину снизились более чем наполовину в годовом выражении.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в декабре заявил, что компания готова, как и раньше, поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле цен на споте. По его словам, сейчас маршрут «Ямал — Европа» не используется, так как некоторые клиенты, в частности во Франции и Германии, уже выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.

Ранее сегодня сообщалось, что «Газпром» 1 февраля увеличил заявку на транзит газа в Европу через Украину почти в 1,7 раза до 107,7 млн куб. м в сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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