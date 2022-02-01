Мишустин призвал упростить доступ в поликлиники
Правительству необходимо выработать решения, которые бы упростили обращение граждан в медицинские учреждения не только в условиях пандемии, но и в обычной жизни, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития России.
Он подчеркнул, что во время пандемии COVID-19 первичное звено медицины столкнулось с «колоссальными нагрузками» и потоком заболевших. Именно поэтому было важно выработать первые решения, которые бы упростили процесс посещения поликлиник. «Надо научиться действовать на опережение – прогнозировать риски», — сказал Мишустин, его слова передает пресс-служба правительства.
Премьер-министр призвал правительство разработать процедуры, которые бы упростили процесс записи к врачу, выдачи заключений и рецептов. Также, по мнению Мишустина, необходимо сократить сроки ожидания приема у специалиста и избавить медицинский персонал от бумажной работы и «бесконечных отчетов». «Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов», — заключил глава правительства.
На фоне роста числа заболевших коронавирусом и распространения штамма «омикрон» власти Москвы решили упростить процедуры открытия больничного для пациентов с признаками ОРВИ. Теперь его можно оформить онлайн после аудиоконсультации с лечащим врачом. Для этого будет необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru. После онлайн — приема врача автоматически откроется больничный на семь дней. Закрыть больничный лист можно дистанционно после консультации специалиста.
Помимо этого с 26 января больничный по карантину для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, закрывается дистанционно. Для этого не нужно приходить в поликлинику или вызывать врача, документ автоматически направляется работодателю. Для этой группы пациентов также сокращен срок карантина с двух недель до одной.
Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с 11 января. За последние сутки в России выявили 125 836 случаев заражения коронавирусом – показатель бьет рекорд с 21 января. Число госпитализаций c COVID-19 1 февраля выросло почти вдвое – с 9090 днем ранее до 17 487. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю не изменился и составляет 64,4%.