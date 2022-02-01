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Мишустин призвал упростить доступ в поликлиники

Ведомости

Правительству необходимо выработать решения, которые бы упростили обращение граждан в медицинские учреждения не только в условиях пандемии, но и в обычной жизни, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития России.

Он подчеркнул, что во время пандемии COVID-19 первичное звено медицины столкнулось с «колоссальными нагрузками» и потоком заболевших. Именно поэтому было важно выработать первые решения, которые бы упростили процесс посещения поликлиник. «Надо научиться действовать на опережение – прогнозировать риски», — сказал Мишустин, его слова передает пресс-служба правительства.

Премьер-министр призвал правительство разработать процедуры, которые бы упростили процесс записи к врачу, выдачи заключений и рецептов. Также, по мнению Мишустина, необходимо сократить сроки ожидания приема у специалиста и избавить медицинский персонал от бумажной работы и «бесконечных отчетов». «Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов», — заключил глава правительства.

На фоне роста числа заболевших коронавирусом и распространения штамма «омикрон» власти Москвы решили упростить процедуры открытия больничного для пациентов с признаками ОРВИ. Теперь его можно оформить онлайн после аудиоконсультации с лечащим врачом. Для этого будет необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru. После онлайн — приема врача автоматически откроется больничный на семь дней. Закрыть больничный лист можно дистанционно после консультации специалиста.

Помимо этого с 26 января больничный по карантину для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, закрывается дистанционно. Для этого не нужно приходить в поликлинику или вызывать врача, документ автоматически направляется работодателю. Для этой группы пациентов также сокращен срок карантина с двух недель до одной.

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с 11 января. За последние сутки в России выявили 125 836 случаев заражения коронавирусом – показатель бьет рекорд с 21 января. Число госпитализаций c COVID-19 1 февраля выросло почти вдвое – с 9090 днем ранее до 17 487. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю не изменился и составляет 64,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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