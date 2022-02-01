Мишустин призвал упростить доступ в поликлиники

Помимо этого с 26 января больничный по карантину для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, закрывается дистанционно. Для этого не нужно приходить в поликлинику или вызывать врача, документ автоматически направляется работодателю. Для этой группы пациентов также сокращен срок карантина с двух недель до одной.