В ВОЗ сообщили о росте смертности от COVID-19 в большинстве регионов мира
За первые месяцы 2021 г. наблюдается рост смертности в большинстве регионов мира, связанный с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адханом Гебрейесус.
«После того как "омикрон" был впервые выявлен десять недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 г.», — отметил Гебрейесус (цитата по ТАСС).
Ранее Гебрейесус заявлял, что в организации допускают окончание пандемии к концу 2022 г. при условии принятия комплексных мер по борьбе с вирусом во всех странах. Он также отмечал, что для окончания пандемии нужно привить от коронавируса 70% населения каждой страны, особенно группы риска. Также нужно снизить смертность от вируса с помощью эффективного лечения, обеспечить равный доступ к кислороду, противовирусным препаратам и диагностике.
Пандемия коронавируса началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии COVID-19 в мире было выявлено 379 075 299 случаев заболевания, 5 676 191 стали жертвами болезни. Максимум заразившихся за все время был зарегистрирован 26 января, когда в течение суток было выявлено 3 962 990 случаев инфицирования.
За весь период пандемии в России выявили 11 986 913 случаев коронавируса. 10 288 582 пациента вылечились от COVID-19, 332 012 – скончались от него.