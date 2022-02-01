Газета
Общество

В ВОЗ сообщили о росте смертности от COVID-19 в большинстве регионов мира

Ведомости

За первые месяцы 2021 г. наблюдается рост смертности в большинстве регионов мира, связанный с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адханом Гебрейесус.

«После того как "омикрон" был впервые выявлен десять недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 г.», — отметил Гебрейесус (цитата по ТАСС).

Ранее Гебрейесус заявлял, что в организации допускают окончание пандемии к концу 2022 г. при условии принятия комплексных мер по борьбе с вирусом во всех странах. Он также отмечал, что для окончания пандемии нужно привить от коронавируса 70% населения каждой страны, особенно группы риска. Также нужно снизить смертность от вируса с помощью эффективного лечения, обеспечить равный доступ к кислороду, противовирусным препаратам и диагностике.

Пандемия коронавируса началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии COVID-19 в мире было выявлено 379 075 299 случаев заболевания, 5 676 191 стали жертвами болезни. Максимум заразившихся за все время был зарегистрирован 26 января, когда в течение суток было выявлено 3 962 990 случаев инфицирования.

За весь период пандемии в России выявили 11 986 913 случаев коронавируса. 10 288 582 пациента вылечились от COVID-19, 332 012 – скончались от него.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 125 836 случаев коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных