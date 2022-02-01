В ВОЗ сообщили о росте смертности от COVID-19 в большинстве регионов мира

Ранее Гебрейесус заявлял, что в организации допускают окончание пандемии к концу 2022 г. при условии принятия комплексных мер по борьбе с вирусом во всех странах. Он также отмечал, что для окончания пандемии нужно привить от коронавируса 70% населения каждой страны, особенно группы риска. Также нужно снизить смертность от вируса с помощью эффективного лечения, обеспечить равный доступ к кислороду, противовирусным препаратам и диагностике.