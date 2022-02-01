Пушилин сообщил о гибели солдата ДНР на линии соприкосновения в Донбассе
Один солдат Донецкой народной республики (ДНР) погиб на линии соприкосновения в Донбассе при взрыве бомбы, сброшенной беспилотником украинской армии, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».
«Несколько часов назад беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий, эта информация еще в сводку даже не попала», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявлял о том, что украинские спецслужбы совместно с западными готовят информационную кампанию, цель которой — обвинить Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), а также Россию в агрессии против Украины и ввести в заблуждение мировую общественность.
На следующем этапе планируется показать, что Украина успешно отразила якобы имеющую место «агрессию» ЛНР и ДНР и начала наступление на Донбасс. Киев планирует убедить мировую общественность и самих украинцев в правомерности действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Действия на Донбассе объяснят освобождением территории от террористов, утверждают в ЛНР.
Материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины и якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику стали появляться в западных СМИ еще осенью прошлого года. При этом Кремль и Министерство иностранных дел (МИД) множество раз говорили, что Россия не собирается ни на кого нападать, но проводит учения на своей территории и перемещает в рамках нее войска по собственному усмотрению.
28 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии роста напряженности с Россией. Он отметил, что из-за публикаций СМИ у западных стран складывается впечатление, будто по улицам Киева ездят танки и на Украине идет война, но это не так. Глава государства подчеркнул, что паника стране сейчас не нужна. Также он добавил, что высказывания западных политиков о том, что на Украине скоро может начаться война, дорого обходятся республике.