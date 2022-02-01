Пушилин сообщил о гибели солдата ДНР на линии соприкосновения в Донбассе

Материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины и якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику стали появляться в западных СМИ еще осенью прошлого года. При этом Кремль и Министерство иностранных дел (МИД) множество раз говорили, что Россия не собирается ни на кого нападать, но проводит учения на своей территории и перемещает в рамках нее войска по собственному усмотрению.