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Общество

В Госдуме предложили штрафовать за покупку алкоголя для детей

Ведомости

Государственный совет Удмуртии внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается штрафовать людей, которые покупают для несовершеннолетних алкоголь, опасные психоактивные или одурманивающие вещества. Документ опубликован в электронной базе Думы. В статье, в которую предлагается внести такую поправку, за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя и наркотиков предусмотрен штраф от 1500 до 3000 руб.

«Законопроектом предлагается установить административную ответственность за приобретение для несовершеннолетнего алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ», — говорится в пояснительной записке.

Авторы документа отметили, что употребление алкоголя подростками является проблемой современного общества. Согласно анализу данных, чаще всего алкоголь для подростков покупают совершеннолетние люди, однако в законодательстве не установлена ответственность за это.

В отзыве правительства на законопроект говорится, что передача подростку алкоголя будет квалифицироваться как вовлечение его в употребление. Наказание за это уже предусмотрено в ст. 6.10 КоАП, в которую предлагается внести изменения, поэтому дополнительное регулирование не нужно. Также в правительстве отметили, что необходимость внести поправку в законодательство должна основываться на статистических данных, а они в пояснительной записке не были приведены. Правительство не поддержало законопроект.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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