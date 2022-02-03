В Госдуме предложили штрафовать за покупку алкоголя для детей
Государственный совет Удмуртии внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается штрафовать людей, которые покупают для несовершеннолетних алкоголь, опасные психоактивные или одурманивающие вещества. Документ опубликован в электронной базе Думы. В статье, в которую предлагается внести такую поправку, за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя и наркотиков предусмотрен штраф от 1500 до 3000 руб.
«Законопроектом предлагается установить административную ответственность за приобретение для несовершеннолетнего алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ», — говорится в пояснительной записке.
Авторы документа отметили, что употребление алкоголя подростками является проблемой современного общества. Согласно анализу данных, чаще всего алкоголь для подростков покупают совершеннолетние люди, однако в законодательстве не установлена ответственность за это.
В отзыве правительства на законопроект говорится, что передача подростку алкоголя будет квалифицироваться как вовлечение его в употребление. Наказание за это уже предусмотрено в ст. 6.10 КоАП, в которую предлагается внести изменения, поэтому дополнительное регулирование не нужно. Также в правительстве отметили, что необходимость внести поправку в законодательство должна основываться на статистических данных, а они в пояснительной записке не были приведены. Правительство не поддержало законопроект.