В Госдуме предложили штрафовать за покупку алкоголя для детей

В отзыве правительства на законопроект говорится, что передача подростку алкоголя будет квалифицироваться как вовлечение его в употребление. Наказание за это уже предусмотрено в ст. 6.10 КоАП, в которую предлагается внести изменения, поэтому дополнительное регулирование не нужно. Также в правительстве отметили, что необходимость внести поправку в законодательство должна основываться на статистических данных, а они в пояснительной записке не были приведены. Правительство не поддержало законопроект.